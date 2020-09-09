Захворюваність на коронавірус продовжує зростати, а смертність почала падати

8 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою зросла на 2 551 до 143 030, кількість померлих від захворювання збільшилася на 45 осіб до 2 979 , при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 5,8%, нових летальних випадків знизилося на 21,1%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 9 вересня в Україні зареєстровано 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 летальних, 64 703 особи одужали.

За добу зафіксовано 2 551 новий випадок захворювання, одужали 1 157 осіб, померло 45 осіб.

Таким чином 8 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж видужали — 2 551 проти 1 157.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 9 вересня становила 75 348 осіб, що на 1,8% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (16 269), в Києві (15 821) та Чернівецькій області (11 581).

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 4503 випадки;

Волинська область — 6015 випадків;

Дніпропетровська область — 2923 випадки;

Донецька область — 1762 випадки;

Житомирська область — 3879 випадків;

Закарпатська область — 8277 випадків;

Запорізька область — 2041 випадок;

Івано-Франківська область — 10659 випадків;

Кіровоградська область — 870 випадків;

м. Київ — 15821 випадок;

Київська область — 6459 випадків;

Львівська область — 16269 випадків;

Луганська область — 480 випадків;

Миколаївська область — 1714 випадків;

Одеська область — 8827 випадків;

Полтавська область — 1018 випадків;

Рівненська область — 9943 випадки;

Сумська область — 2143 випадки;

Тернопільська область — 7824 випадки;

Харківська область — 11493 випадки;

Херсонська область — 538 випадків;

Хмельницька область — 3355 випадків;

Чернівецька область — 11581 випадок;

Черкаська область — 2121 випадок;

Чернігівська область — 2515 випадків.

Як повідомляли Українськi Новини, поліція склала більш ніж 40 протоколів за роботу шкіл та дитсадків у Тернополі, який потрапив в "червону" зону карантину.

Раніше Івано-Франківськ та Тернопіль подали в суд позов до Кабміну про віднесення міст до "червоної" зони.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини