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09 вересня 2020, середа, 09:30 7
Суспільство 2020-09-09T10:00:01+03:00
Українські Новини
Захворюваність на коронавірус продовжує зростати, а смертність почала падати

Захворюваність на коронавірус продовжує зростати, а смертність почала падати

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: Depositphotos
Коронавірус. Фото: Depositphotos

8 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою зросла на 2 551 до 143 030, кількість померлих від захворювання збільшилася на 45 осіб до 2 979, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 5,8%, нових летальних випадків знизилося на 21,1%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 9 вересня в Україні зареєстровано 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 летальних, 64 703 особи одужали.

За добу зафіксовано 2 551 новий випадок захворювання, одужали 1 157 осіб, померло 45 осіб.

Таким чином 8 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж видужали — 2 551 проти 1 157.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 9 вересня становила 75 348 осіб, що на 1,8% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (16 269), в Києві (15 821) та Чернівецькій області (11 581).

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область — 4503 випадки;
  • Волинська область — 6015 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2923 випадки;
  • Донецька область — 1762 випадки;
  • Житомирська область — 3879 випадків;
  • Закарпатська область — 8277 випадків;
  • Запорізька область — 2041 випадок;
  • Івано-Франківська область — 10659 випадків;
  • Кіровоградська область — 870 випадків;
  • м. Київ — 15821 випадок;
  • Київська область — 6459 випадків;
  • Львівська область — 16269 випадків;
  • Луганська область — 480 випадків;
  • Миколаївська область — 1714 випадків;
  • Одеська область — 8827 випадків;
  • Полтавська область — 1018 випадків;
  • Рівненська область — 9943 випадки;
  • Сумська область — 2143 випадки;
  • Тернопільська область — 7824 випадки;
  • Харківська область — 11493 випадки;
  • Херсонська область — 538 випадків;
  • Хмельницька область — 3355 випадків;
  • Чернівецька область — 11581 випадок;
  • Черкаська область — 2121 випадок;
  • Чернігівська область — 2515 випадків.

Як повідомляли Українськi Новини, поліція склала більш ніж 40 протоколів за роботу шкіл та дитсадків у Тернополі, який потрапив в "червону" зону карантину.

Раніше  Івано-Франківськ та Тернопіль подали в суд позов до Кабміну про віднесення міст до "червоної" зони.

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