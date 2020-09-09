Захворюваність на коронавірус продовжує зростати, а смертність почала падати

8 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою зросла на 2 551 до 143 030, кількість померлих від захворювання збільшилася на 45 осіб до 2 979, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 5,8%, нових летальних випадків знизилося на 21,1%. Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 9 вересня в Україні зареєстровано 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 летальних, 64 703 особи одужали. За добу зафіксовано 2 551 новий випадок захворювання, одужали 1 157 осіб, померло 45 осіб. Таким чином 8 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж видужали — 2 551 проти 1 157. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 9 вересня становила 75 348 осіб, що на 1,8% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (16 269), в Києві (15 821) та Чернівецькій області (11 581). Наразі коронавірусну хворобу виявлено: Вінницька область — 4503 випадки; Волинська область — 6015 випадків; Дніпропетровська область — 2923 випадки; Донецька область — 1762 випадки; Житомирська область — 3879 випадків; Закарпатська область — 8277 випадків; Запорізька область — 2041 випадок; Івано-Франківська область — 10659 випадків; Кіровоградська область — 870 випадків; м. Київ — 15821 випадок; Київська область — 6459 випадків; Львівська область — 16269 випадків; Луганська область — 480 випадків; Миколаївська область — 1714 випадків; Одеська область — 8827 випадків; Полтавська область — 1018 випадків; Рівненська область — 9943 випадки; Сумська область — 2143 випадки; Тернопільська область — 7824 випадки; Харківська область — 11493 випадки; Херсонська область — 538 випадків; Хмельницька область — 3355 випадків; Чернівецька область — 11581 випадок; Черкаська область — 2121 випадок; Чернігівська область — 2515 випадків. Як повідомляли Українськi Новини, поліція склала більш ніж 40 протоколів за роботу шкіл та дитсадків у Тернополі, який потрапив в "червону" зону карантину. Раніше Івано-Франківськ та Тернопіль подали в суд позов до Кабміну про віднесення міст до "червоної" зони.