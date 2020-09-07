підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 вересня 2020, понеділок, 14:55 9
Медицина 2020-09-07T17:15:03+03:00
Українські Новини
В світі дефіцит вакцин від грипу. Україна має намір домовитися про поставку 1,5 млн доз

В світі дефіцит вакцин від грипу. Україна має намір домовитися про поставку 1,5 млн доз

Константин Долгий
Щеплення, Вакцина від грипу
Вакцина від грипу. Фото: world-fact.ru
Вакцина від грипу. Фото: world-fact.ru

Міністерство охорони здоров'я погоджує можливість поставки в Україну великої партії вакцин від грипу у той час як ВООЗ очікує початок масової вакцинації від COVID-19 не раніше середини 2021 року.

Про це заявив глававідомства Максим Степанов заявив під час традиційного онлайн-брифінгу, передають Українські Новини.

За словами міністра, незважаючи на дефіцит вакцин від грипу, який сьогодні спостерігається в світі, Міністерству охорони здоров'я вдалося узгодити з виробниками і постачальнику питання про доставку в Україну понад 600 тис. доз вакцини.

Крім того, міністерство веде активні переговори з метою провести додаткову поставку близько 1,5 млн доз вакцин для людей з груп професійного ризику. Це означає, що 1,5 працівників зможуть отримати таку вакцину безкоштовно.

У минулому році на період епідсезону 2019-2020 в Україні було поставлено 500 тис. доз вакцини від грипу, при цьому вакцинацію провели лише трохи більше ніж 238 тис. громадян.

Згідно з даними МОЗ, зазначив Степанов, від ускладнень, викликаних грипом, протягом минулого епідсезону загинула 71 людина. На грип та ГРВЗ перехворіли понад 4,9 млн українців, з них 63% - це діти до 17 років.

Як повідомляли Українські Новини, головний санлікар України заявив, що в світі є розробки вакцин від коронавірусу кращі, ніж російська

Раніше Як повідомляли Українські Новини, головний санлікар України заявив, що в світі є розробки вакцин від коронавірусу кращі, ніж російська

 

Більше новин про: Щеплення Вакцина від грипу

У Києві зростає захворюваність на коронавірус. За добу зафіксовано 244 нові випадки
У Луганській області триває пожежа між двома селами
Новини
Навального вивели з коми. Його стан покращився 16:42
Долар продовжить своє зростання. Офіційний курс на вівторок 16:41
На дорогах України буде введено цілодобовий ваговий контроль вантажівок. Кабмін прийняв проєкт 16:15
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
ТОВ "Миколаївгаз Збут" розрахувався з "Нафтогазом" на 165% 16:03 Прес-реліз
більше новин
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
Ігор Палиця назвав головним завданням партії "За майбутнє" повернення влади на місця 10:57
Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії 09:45
Влада приховує кількість загиблих під час останнього обстрілу, - Білецький 12:39
Тепер без ПСО: як приватним постачальникам газу доведеться боротися за кожного покупця, - "Газкомтрейд" 10:39
більше новин
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ
"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів 09:24
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих 09:35 Інфографіка
10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!"" 10:12
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
9.09.20 11:00 Прес-конференція: "Вибори в Києві: ймовірні сценарії" 16:38
більше новин
Разумков готовий розпустити Раду за вказівкою Зеленського
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok