В світі дефіцит вакцин від грипу. Україна має намір домовитися про поставку 1,5 млн доз

Міністерство охорони здоров'я погоджує можливість поставки в Україну великої партії вакцин від грипу у той час як ВООЗ очікує початок масової вакцинації від COVID-19 не раніше середини 2021 року. Про це заявив глававідомства Максим Степанов заявив під час традиційного онлайн-брифінгу, передають Українські Новини. За словами міністра, незважаючи на дефіцит вакцин від грипу, який сьогодні спостерігається в світі, Міністерству охорони здоров'я вдалося узгодити з виробниками і постачальнику питання про доставку в Україну понад 600 тис. доз вакцини. Крім того, міністерство веде активні переговори з метою провести додаткову поставку близько 1,5 млн доз вакцин для людей з груп професійного ризику. Це означає, що 1,5 працівників зможуть отримати таку вакцину безкоштовно. У минулому році на період епідсезону 2019-2020 в Україні було поставлено 500 тис. доз вакцини від грипу, при цьому вакцинацію провели лише трохи більше ніж 238 тис. громадян. Згідно з даними МОЗ, зазначив Степанов, від ускладнень, викликаних грипом, протягом минулого епідсезону загинула 71 людина. На грип та ГРВЗ перехворіли понад 4,9 млн українців, з них 63% - це діти до 17 років. Як повідомляли Українські Новини, головний санлікар України заявив, що в світі є розробки вакцин від коронавірусу кращі, ніж російська. Раніше Як повідомляли Українські Новини, головний санлікар України заявив, що в світі є розробки вакцин від коронавірусу кращі, ніж російська.