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09 вересня 2020, середа, 21:12 6
Вибори 2020-09-09T22:30:02+03:00
Українські Новини
Хочуть подобатися людям. Зеленський пов'язує недотримання містами карантину з місцевими виборами

Хочуть подобатися людям. Зеленський пов'язує недотримання містами карантину з місцевими виборами

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Місцеві вибори, Порушення карантину, Місцеві вибори-2020
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський недотримання готельними містами карантинних заходів пов'язує з прийдешніми місцевими виборами.

Про це він сказав в ході візиту на Хмельниччину, передають Українські Новини.

"З приводу бунтів деяких керівників місцевої влади. Я не розумію, хто з ким воює. Я зовсім ні з ким не воюю. Всі ці "бунтарі" перед місцевими виборами хочуть подобатися людям і все відкривати, давати можливість ходити без масок, закривати очі", - сказав він.

Президент вважає, що через таку поведінку може виникнути проблема з відсутністю вільних лікарняних ліжок.

"Хто за це буде нести відповідальність?.. Є така думка, ми повинні будемо зробити наступне: подивитися, скільки було смертей людей в тих областях, де так звані бунтарі, а потім дати цим "бунтівникам" ці прізвища і нехай вони ходять до родичів цих людей і дивляться їм в очі. Все, що я можу сказати", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українськi Новини, місцеві вибори Верховна Рада призначила на 25 жовтня – за ухвалення рішення проголосували 326 депутатів при мінімально необхідних 226.

Також після віднесення Тернополя до "червоної зони" епідбезпеки, місто все ще не планувало вводити обмеження.

Крім того, щодо керівників шкіл і 12 щодо керівництва дошкільних установ Тернополя поліція склала 31 адміністративний протокол за роботу під час перебування міста в "червоній зоні" епідемічної небезпеки

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