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08 вересня 2020, вівторок, 16:15 9
Силові структури 2020-09-08T18:15:02+03:00
Українські Новини
Тернопіль в "червоній" зоні карантину. Поліція склала більш як 40 протоколів за роботу шкіл та дитсадків

Тернопіль в "червоній" зоні карантину. Поліція склала більш як 40 протоколів за роботу шкіл та дитсадків

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, карантин в Тернополі
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Щодо керівників шкіл і 12 щодо керівництва дошкільних установ Тернополя поліція склала 31 адміністративний протокол за роботу під час перебування міста в "червоній зоні" епідемічної небезпеки.

Про це в поліції Тернопільській області повідомили Українським Новинам.

"Вчора всіх попереджали, що якщо не прислухаються, то буде відповідальність і установи будуть закриті. 31 протокол складено щодо керівників шкіл і 12 щодо керівників дошкільних установ", - сказали у відомстві.

Адміністративні матеріали будуть передані до суду.

У поліції також повідомили, що керівництво шкіл і дитсадків було попереджено про наслідки невиконання рішення Кабінету Міністрів про віднесення міста до "червоної зони" через COVID-19.

Також у відомстві додали, що протоколи складали саме щодо керівництва освітніх установ, а не стосовно батьків дітей.

Разом з тим, в прокуратурі Тернопільської області Українським Новинам повідомили, що кримінальних проваджень через відмову міської влади Тернополя виконувати рішення Кабінету Міністрів не відкривали.

Як повідомляли Українськi Новини,  Івано-Франківськ та Тернопіль подали до суду позов до Кабміну  про віднесення міст до "червоної" зоні.

Також Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я припинив з 7 вересня обстеження на коронавірус приватних осіб

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