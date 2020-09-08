Тернопіль в "червоній" зоні карантину. Поліція склала більш як 40 протоколів за роботу шкіл та дитсадків

Щодо керівників шкіл і 12 щодо керівництва дошкільних установ Тернополя п оліція склала 31 адміністративний протокол за роботу під час перебування міста в "червоній зоні" епідемічної небезпеки.

Про це в поліції Тернопільській області повідомили Українським Новинам.

"Вчора всіх попереджали, що якщо не прислухаються, то буде відповідальність і установи будуть закриті. 31 протокол складено щодо керівників шкіл і 12 щодо керівників дошкільних установ", - сказали у відомстві.

Адміністративні матеріали будуть передані до суду.

У поліції також повідомили, що керівництво шкіл і дитсадків було попереджено про наслідки невиконання рішення Кабінету Міністрів про віднесення міста до "червоної зони" через COVID-19.

Також у відомстві додали, що протоколи складали саме щодо керівництва освітніх установ, а не стосовно батьків дітей.

Разом з тим, в прокуратурі Тернопільської області Українським Новинам повідомили, що кримінальних проваджень через відмову міської влади Тернополя виконувати рішення Кабінету Міністрів не відкривали.

Як повідомляли Українськi Новини, Івано-Франківськ та Тернопіль подали до суду позов до Кабміну про віднесення міст до "червоної" зоні.

Також Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я припинив з 7 вересня обстеження на коронавірус приватних осіб .

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