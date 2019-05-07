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07 травня 2019, вівторок, 15:53 123
Судова влада 2019-05-07T18:32:06+03:00
Українські Новини
Судді обрали голову Антикорупційного суду

Судді обрали голову Антикорупційного суду

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич
Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич

Колишня суддя Печенізького районного суду Харківської області Олена Танасевич обрана головою Вищого антикорупційного суду, після того, як за пост стали змагатися два кандидати.

Про це свідчать результати таємного голосування суддів, передають Українські Новини.

Вона отримала 23 голоси з мінімально необхідних 20.

Її конкурент - суддя Жмеринського суду Вінницької області Ольга Саландяк - отримала 10 голосів.

Танасевич закінчила Харківську юридичну академію ім. Ярослава Мудрого.

Вона працює суддею з 2012 року.

Її рідна сестра працювала в Господарському суді Харківської області.

Під час конкурсу в Антикорупційний суд Танасевич набрала найбільшу кількість балів і показала найкращий результат серед претендентів.

Таким чином, вона буде головою Антикорупційного суду 3 роки.

Як повідомляли Українські Новини, раніше збори суддів Антикорупційного суду з кількох спроб не зміг обрати голову суду.

Спочатку на цю посаду претендували три кандидата.

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