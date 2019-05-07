Судді обрали голову Антикорупційного суду

Колишня суддя Печенізького районного суду Харківської області Олена Танасевич обрана головою Вищого антикорупційного суду, після того, як за пост стали змагатися два кандидати.\r\nПро це свідчать результати таємного голосування суддів, передають Українські Новини.\r\nВона отримала 23 голоси з мінімально необхідних 20.\r\nЇї конкурент - суддя Жмеринського суду Вінницької області Ольга Саландяк - отримала 10 голосів.\r\nТанасевич закінчила Харківську юридичну академію ім. Ярослава Мудрого.\r\nВона працює суддею з 2012 року.\r\nЇї рідна сестра працювала в Господарському суді Харківської області.\r\nПід час конкурсу в Антикорупційний суд Танасевич набрала найбільшу кількість балів і показала найкращий результат серед претендентів.\r\nТаким чином, вона буде головою Антикорупційного суду 3 роки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше збори суддів Антикорупційного суду з кількох спроб не зміг обрати голову суду.\r\nСпочатку на цю посаду претендували три кандидата.