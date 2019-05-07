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07 травня 2019, вівторок, 19:30 17
Судова влада 2019-05-07T21:30:03+03:00
Українські Новини
Голова Антикорупційного суду Танасевич вказала в декларації 1 млн гривень фінзобов'язань і нерухомість, записа

Голова Антикорупційного суду Танасевич вказала в декларації 1 млн гривень фінзобов'язань і нерухомість, записану на чоловіка

Олена Танасевич.
Олена Танасевич.

Новопризначена голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич задекларувала 449 тис. гривень доходів у спільній власності з чоловіком Михайлом та 1 млн гривень фінансових зобов'язань за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Всі доходи, включаючи зарплату за основним місцем роботи, Танасевич має в спільній з чоловіком власності.

При цьому її чоловік Михайло за 2018 рік задекларував 998 тис. гривень власних доходів від зайняття підприємницькою діяльністю і 430 тис. гривень доходів у спільній власності з дружиною.

У спільній власності з чоловіком Танасевич має квартиру в Харкові площею 56,7 кв. м і 2 земельні ділянки (загальною площею 2 200 кв. м).

Чоловік Михайло в загальній з Танасевич власності задекларував 14 земельних ділянок загальною площею 280 тис. кв. м в Запорізькій області та право користування 8 земділянками загальною площею 260 тис. кв. м, власницею яких є Тетяна Грицаченко.

Михайло Танасевич має 3 автомобілі марок Daewoo Sens, Peugeot 107, Ssangyong Actyon 2005, 2012 і 2006 років випуску відповідно (останні два в спільній власності з дружиною).

Чоловік голови Антикорупційного суду є кінцевим бенефіціаром 3 компаній: "Енергетична альтернатива", "Серафим Солар Україна" і "Евроенерджі".

Крім цього, 6 травня Танасевич повідомила про суттєві зміни в майновому стані, вказавши дохід з офіційного місця роботи в розмірі 117,8 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, голова Антикорупційного суду Танасевич відмовилася оцінити рівень корупції в Україні.

Вищий антикорупційний суд вирішив почати роботу 5 вересня.

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