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09 вересня 2020, середа, 17:25 6
Суспільство 2020-09-09T18:15:02+03:00
Українські Новини
На кордоні з Угорщиною сотні автомобілів скупчилися через карантинні процедури

На кордоні з Угорщиною сотні автомобілів скупчилися через карантинні процедури

Ольга Фандорина
КПП, Угорщина, черги, Черги на кордоні
Угорщина. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Угорщина. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На контрольно-пропускних пунктах Тиса і Лужанка на кордоні України та Угорщини в чергах стоять близько 350 автомобілів через введення 1 вересня додаткових карантинних заходів. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби в середу, 9 вересня.

За даними прикордонників, на кордоні України з Угорщиною на КПП очікують 280 авто: в Тисі -100, Лужанці - 250. На інших ділянках кордону черги відсутні.

Черги на кордоні з Угорщиною пов'язані з введенням угорською стороною додаткових контрольних процедур, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, для протидії поширенню коронавірусу в Угорщині також було введено додаткові заходи в пунктах пропуску "Чоп" і "Лужанка" – тепер ретельно перевіряють мету поїздки або її транзитний характер.

Також з 15 червня Угорщина відновлює українцям оформлення національних довгострокових робочих віз для перебування в країні понад 90 днів.

Тим часом в серпні Угорщина замовила близько 5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

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