Угорщина обмежила в'їзд іноземців з вересня

Угорщина з 1 вересня посилила обмеження для в'їзду іноземців .

Про це сказано в повідомленні пресслужби адміністрації Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Згідно з інформацією угорської поліції, з 01:00 (за київським часом) 1 вересня 2020 року Угорщина вводить додаткові обмеження для в'їзду іноземних громадян, спрямовані на недопущення поширення коронавірусу", — сказано в ньому.

Пропускні операції будуть здійснюватися в пунктах пропуску "Захонь" (з української сторони "Чоп (Тиса)", "Берегшурань" (з української сторони "Лужанка"), "Тисабеч" (з української сторони "Вилок").

Зазначено, що зростання пасажирсько-транспортного потоку і впровадження угорської та румунської сторонами додаткових контрольних процедур, спрямованих на запобігання поширенню гострих респіраторних хвороби COVID-19, спровокували скупчення транспортних засобів на кордоні.

Станом на 12:00 31 серпня перед пунктом пропуску "Тиса" оформлення очікують 70 легкових автомобілів і 30 мікроавтобусів, перед пунктом пропуску "Лужанка" — 120 мікроавтобусів і перед пунктом пропуску "Дякове" — 200 мікроавтобусів.

Згідно з повідомленням посольства України в Угорщині, з 1 вересня 2020 року право в'їзду в Угорщину мають громадяни України, які є членами сімей громадян Угорщини.

Також мають право в'їзду громадяни, які мають дозвіл на проживання в Угорщині та члени їх сімей, які мають дозвіл на тимчасове проживання в Угорщині, що дає право перебувати на території країни більше 90 днів.

Право в'їзду мають громадяни, які є посадовими особами дипломатичної служби або прибувають в Угорщину з офіційним візитом, а також ті, які є спортивними професіоналами і працюють в Угорщині.

На пропуск мають право громадяни з документальним підтвердженням, що протягом останніх 6 місяців хворіли на COVID-19.

В інших випадках в'їзд в Угорщину для громадян України можливий тільки після отримання дозволу угорської поліції.

Зокрема, при наявності достатніх підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон) потрібно заповнити електронну заяву.

Всі громадяни України, які прибувають в Угорщину, обов'язково потрапляють на 14-денний карантин (за місцем проживання або в госпіталі).

Звільнитися від карантину можливо на підставі результатів двох негативних тестів (виключно в Угорщині) на COVID-19 з різницею видачі мінімум у 48 годин.

Результати іноземних тестів не застосовуються при в'їзді.

На українсько-угорському кордоні для в'їзду в Угорщину можна використовувати виключно пункти пропуску "Тиса", "Лужанка".

Від українських громадян, які бажають транзитом перетнути територію Угорщини, не потрібно отримання індивідуального дозволу для транзиту, якщо громадянин України повертається в Україну, а також в разі, якщо особа дає згоду пройти перевірку на наявність COVID-19 і не має ознак підозри на інфекцію.

Також не потрібно індивідуального дозволу, якщо особа відповідає всім вимогам для в'їзду, певним Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт, віза, медична страховка, що діє на території Європи, фінансове забезпечення).

"... (не потрібно індивідуального дозволу, якщо) у особи є документ, що підтверджує право на в'їзд в країну призначення (в залежності від вимог конкретної країни: посвідка на проживання, робоча віза, бронювання готелю, документ на право власності нерухомості, результати тестів на вірус), а також, при необхідності, документи, що підтверджують можливість в'їзду в інші транзитні країни (Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія, Австрія, Словаччина)", — додано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Угорщина посилила контроль на кордоні

Також Угорщина відновила оформлення робочих віз для українців.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини