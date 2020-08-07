Угорщина замовила 5 млн доз вакцин від коронавірусу

За схемою Європейського Союзу для забезпечення потенційних потреб країн-членів, Угорщина, яка дозволила в'їзд окремим категоріям українців , замовила близько 5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана розміщено на сайті уряду.

"В Угорщині уряд зробить кроків у реформуванні та налагодженні системи охорони здоров'я, щоб забезпечити найкращі шанси на стримування хвороби", - сказав Орбан, додавши, що він попросив міністра охорони здоров'я підготувати точну експертизу про вакцину, яка буде випущена першою.

Орбан попросив людей не спілкуватися з іншими, якщо вони мають такі симптоми, як кашель і температура, властиві коронавірусу.

"Якість зусиль щодо стримання в країні в основному визначається не діяльністю уряду, а більше рівнем відповідальності людей", - додав він.

Угорський прем'єр також попросив тих, хто їде за кордон, відвідувати тільки сусідні країни, серед яких Словаччина, Австрія, Словенія і Хорватія, які вважаються безпечними.

Як повідомляли Українські Новини, в Нідерландах фіксують нові спалахи коронавірусу.

Крім того, в Німеччині оголосили про початок другої хвилі коронавірусу в країні .