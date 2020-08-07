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07 серпня 2020, пʼятниця, 16:33 6
Європа 2020-08-07T18:15:02+03:00
Українські Новини
Угорщина замовила 5 млн доз вакцин від коронавірусу

Угорщина замовила 5 млн доз вакцин від коронавірусу

Елизавета Кесельман
Угорщина, Коронавірус, Вакцина від коронавірусу
Вакцина. Фото: world-fact.ru
Вакцина. Фото: world-fact.ru

За схемою Європейського Союзу для забезпечення потенційних потреб країн-членів, Угорщина, яка дозволила в'їзд окремим категоріям українців, замовила близько 5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана розміщено на сайті уряду.

"В Угорщині уряд зробить кроків у реформуванні та налагодженні системи охорони здоров'я, щоб забезпечити найкращі шанси на стримування хвороби", - сказав Орбан, додавши, що він попросив міністра охорони здоров'я підготувати точну експертизу про вакцину, яка буде випущена першою.

Орбан попросив людей не спілкуватися з іншими, якщо вони мають такі симптоми, як кашель і температура, властиві коронавірусу.

"Якість зусиль щодо стримання в країні в основному визначається не діяльністю уряду, а більше рівнем відповідальності людей", - додав він.

Угорський прем'єр також попросив тих, хто їде за кордон, відвідувати тільки сусідні країни, серед яких Словаччина, Австрія, Словенія і Хорватія, які вважаються безпечними.

Як повідомляли Українські Новини, в Нідерландах фіксують нові спалахи коронавірусу. 

Крім того, в Німеччині оголосили про початок другої хвилі коронавірусу в країні .

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