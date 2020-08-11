Угорщина посилила контроль на кордоні, мета поїздки ретельно перевіряються: можливі черги

Угорщина, яка з 15 липня дозволила в'їзд певним категоріям громадян України , ввела додаткові заходи в пунктах пропуску "Чоп" і "Лужанка" для протидії поширенню коронавірусної інфекції-тепер ретельно перевіряють мету поїздки або її транзитний характер, вже сьогодні анонсовані черзі з мікроавтобусів і легкових автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Прикордонна поліція Угорщини, крім паспортних документів, ретельно перевіряє документи, що підтверджують мету поїздки або транзитний характер поїздки. В результаті чого збільшується час на проходження контролю.

Зараз перед пунктом пропуску "Лужанка" на оформлення очікують близько 150 мікроавтобусів. Також майже 100 транспортних засобів знаходяться перед пунктом пропуску "Чоп (Тиса)". За минулу добу через ці пункти пропуску кордон з Угорщиною в цілому перетнули по 400 легкових транспортних засобів.

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