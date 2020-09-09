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09 вересня 2020, середа, 16:39 10
Судова влада 2020-09-09T17:30:02+03:00
Українські Новини
Портнов повідомив, що його справи проти Порошенка ДБР не закрило

Портнов повідомив, що його справи проти Порошенка ДБР не закрило

Сергій Паламаренко
Андрій Портнов, ДБР, Петро Порошенко
Андрій Портнов. Фото: 112.ua
Андрій Портнов. Фото: 112.ua

Юрист Андрій Портнов, коментуючи повідомлення засобів масової інформації про закриття Державним бюро розслідувань (ДБР) справ проти колишнього Президента Петра Порошенка, заявив, що розслідування, ініційований ним, тривають.

Про це юрист повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"ЗМІ повідомили, що ДБР закрило ще якісь справи щодо Порошенка. Перевірив статус ініційованих мною проваджень. Закрито було три. Після трьох рішень суду про визнання їх закриття протиправним, вони розслідуються заново. У рамках одного з них заарештована частина активів Порошенка.

Може щось інше закрили. Наші повільно, мляво, але в процесі. Йдуть допити, виїмки документів та інші слідчі дії. Поміняють главу ДБР, буде розслідуватися швидше", - написав Портнов.

Нагадаємо, суд повторно заарештував колекцію картин Порошенка, завод "Кузня на Рибальському" також знаходиться під арештом.

Раніше Порошенко заявив про відкриття проти нього справи про розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу про автокефалію та створення Православної церкви України (ПЦУ).

Як повідомляли Українські Новини, услід за завершенням ДБР досудового розслідування вбивства активіста Євромайдану Вербицького та викрадення Луценка, Держбюро розслідувань закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка.

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