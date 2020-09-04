Суд обязал ГБР возобновить дело против Порошенко о вмешательстве в судебную систему, – Портнов

Юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд г. Киева отменил постановление Государственного бюро расследований (ГБР) о закрытии в отношении бывшего Президента Украины Петра Порошенко уголовного производства о грубом вмешательстве в судебную систему и незаконные действия при назначении судей.

Об этом юрист сообщил в своем Telegram-канале.

"Друзья, сообщаю, что Печерский (районный), дай ему Бог здоровья, суд Киева отменил постановление ГБР о закрытии в отношении Порошенко уголовного производства о грубом вмешательстве в судебную систему и незаконные действия при назначении судей в бытность своего президентства. Напомню, что ранее было закрыто 3 из расследуемых по моей инициативе уголовных дела.

На эту минуту все 3 решения о закрытии отменены судом, а по одному из них, по отмыванию доходов на "Кузне на Рыбальском", заново арестовано все движимое и недвижимое имущество. Продолжаем комплекс воспитательных мер, а то подняли воровские лица раньше времени", - написал Портнов.

Напомним, 5 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил первую из 3 поданных Портновым жалоб за закрытие уголовных производств в отношении Петра Порошенко и Андрея Парубия.

Ранее ГБР опубликовало видеозапись, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения.

Как сообщали Українські Новини, адвокаты Порошенко манипулировали информацией о закрытии дела о покупке телеканала "Прямой".

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости