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04 сентября 2020, пятница, 18:50 24
Судебная власть 2020-09-04T18:50:37+03:00
Українські Новини
Суд обязал ГБР возобновить дело против Порошенко о вмешательстве в судебную систему, – Портнов

Суд обязал ГБР возобновить дело против Порошенко о вмешательстве в судебную систему, – Портнов

Петр Стуженко
Печерский райсуд Киева, Андрей Портнов, ГБР, Петр Порошенко
Андрей Портнов и Петр Порошенко (коллаж). Фото: 24tv.ua
Андрей Портнов и Петр Порошенко (коллаж). Фото: 24tv.ua

Юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд г. Киева отменил постановление Государственного бюро расследований (ГБР) о закрытии в отношении бывшего Президента Украины Петра Порошенко уголовного производства о грубом вмешательстве в судебную систему и незаконные действия при назначении судей.

Об этом юрист сообщил в своем Telegram-канале

"Друзья, сообщаю, что Печерский (районный), дай ему Бог здоровья, суд Киева отменил постановление ГБР о закрытии в отношении Порошенко уголовного производства о грубом вмешательстве в судебную систему и незаконные действия при назначении судей в бытность своего президентства. Напомню, что ранее было закрыто 3 из расследуемых по моей инициативе уголовных дела.

На эту минуту все 3 решения о закрытии отменены судом, а по одному из них, по отмыванию доходов на "Кузне на Рыбальском", заново арестовано все движимое и недвижимое имущество. Продолжаем комплекс воспитательных мер, а то подняли воровские лица раньше времени", - написал Портнов.

Напомним, 5 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил первую из 3 поданных Портновым жалоб за закрытие уголовных производств в отношении Петра Порошенко и Андрея Парубия.

Ранее ГБР опубликовало видеозапись, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения.

Как сообщали Українські Новини, адвокаты Порошенко манипулировали информацией о закрытии дела о покупке телеканала "Прямой".

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