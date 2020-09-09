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09 вересня 2020, середа, 14:47 13
Суспільство 2020-09-09T17:15:03+03:00
Українські Новини
Під Києвом через спалах COVID-19 закрили групу дитсадка

Під Києвом через спалах COVID-19 закрили групу дитсадка

Константин Долгий
Карантин, Дитячий садок, Коронавірус, Covid-19
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

В Броварах місцева влада припинила навчання групи дітей в дитячому садку через спалах COVID-19 в той час, як кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 8 вересня збільшилася на 310 осіб до 15 821, померлих — на 4 до 250 порівняно з попередньою добою.

Відповідне повідомлення було опубліковане на сторінці Броварської міської ради в Facebook, передають Українські Новини.

Так, інцидент стався в дитячому саду "Лісова казка", де в однієї з виховательок було виявлено зараження на коронавірус нового типу SARS-CoV-2. З цієї причини діти з її групи, як контактні особи, йдуть на двотижневий карантин.

У період такого карантину за дітьми наглядатимуть співробітники Броварського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Крім того, в самому дошкільному закладі проводяться профілактичні заходи.

Пандемія COVID-19 в Україні почалася в березні 2020 року. Згідно з даними МОЗ, за цей час зараження на коронавірус нового типу було підтверджено в більш ніж 143 тис. випадків. Побороти захворювання змогли 64 тис. українців, ще майже 3 тис. - загинули.

Лідерами за кількістю підтверджених випадків залишаються Львівська, Чернівецька, Харківська області та місто Київ.

Як повідомляли Українські Новини, з почав навчального року в Київській області на дистанційне навчання перевели 14 шкіл через підтверджені випадки зараження у вчителів і учнів.

Крім того, початок поточного тижня Україна почала зі встановлення нового рекорду за смертністю від COVID-19 за добу .

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