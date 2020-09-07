У Київській області 14 шкіл перевели на "дистанційку" через коронавірус в учнів і вчителів

В Київській області 14 установ середньої освіти частково або повністю переведені на дистанційне навчання через виявлені випадки захворювання на коронавірус серед учнів та вчителів.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.



Всього на сьогодні, 7 вересня, онлайн вчаться 1 547 дітей.



"Васильківські школи №1 і №2, Застугнянська ЗОШ та Ірпінська ЗОШ №15 повністю переведені на дистанційну форму навчання. Там, на жаль, захворіли вчителя, які контактували з колегами і дітьми. Педагогам проведено тестування, в школах провели дезінфекцію приміщень, встановлено карантин . Ще 3 класи навчаються дистанційно..." , - розповів голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.



Крім того, на самоізоляції перебуває низка дітей, вчителів та інших працівників сфери освіти, які мають підтвердження захворювання на коронавірус і не контактували з однокласниками і колегами.



Як повідомляли Українськi Новини, в Київській області кількість нових хворих на коронавірус трохи знизилася, за добу - 86 випадків.

Також відсьогодні, 7 вересня, лабораторія МОЗ в Києві припиняє тестування приватних осіб на коронавірус .

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