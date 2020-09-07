підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 вересня 2020, понеділок, 17:35 11
Суспільство 2020-09-07T20:15:02+03:00
Українські Новини
У Київській області 14 шкіл перевели на "дистанційку" через коронавірус в учнів і вчителів

У Київській області 14 шкіл перевели на "дистанційку" через коронавірус в учнів і вчителів

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Covid-19, Дистанційне навчання
Школа. Фото: pexels
Школа. Фото: pexels

В Київській області 14 установ середньої освіти частково або повністю  переведені на дистанційне навчання через виявлені випадки захворювання на коронавірус серед учнів та вчителів.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Всього на сьогодні, 7 вересня, онлайн вчаться 1 547 дітей.

"Васильківські школи №1 і №2, Застугнянська ЗОШ та Ірпінська ЗОШ №15 повністю переведені на дистанційну форму навчання. Там, на жаль, захворіли вчителя, які контактували з колегами і дітьми. Педагогам проведено тестування, в школах провели дезінфекцію приміщень, встановлено карантин . Ще 3 класи навчаються дистанційно..." , - розповів голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

Крім того, на самоізоляції перебуває низка дітей, вчителів та інших працівників сфери освіти, які мають підтвердження захворювання на коронавірус і не контактували з однокласниками і колегами.

Як повідомляли Українськi Новини, в Київській області кількість нових хворих на коронавірус трохи знизилася, за добу - 86 випадків. 
Також відсьогодні, 7 вересня, лабораторія МОЗ в Києві припиняє тестування приватних осіб на коронавірус .

Більше новин про: Коронавірус Covid-19 Дистанційне навчання

У Київській області 14 шкіл перевели на "дистанційку" через коронавірус в учнів і вчителів
Разумков розповів, які у нього стосунки із Зеленським
Новини
Ярославський стане генеральним інвестором і координатором української Кремнієвої Долини в Харкові 20:09
За поїздами можна буде стежити онлайн. "Укрзалізниця" хоче створити інтерактивну карту руху 19:52
Загроза зриву опалювального сезону — “Луцьктепло” боргує за доставку газу понад 12 млн грн 19:18 Прес-реліз
САП та НАБУ затягують розгляд свого клопотання про відсторонення Голови ДСА Зеновія Холоднюка від посади, — захист 19:10
Українські моряки, яких захопили пірати біля берегів Нігерії, повернулися в Україну 18:53
більше новин
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
Ігор Палиця назвав головним завданням партії "За майбутнє" повернення влади на місця 10:57
Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії 09:45
Влада приховує кількість загиблих під час останнього обстрілу, - Білецький 12:39
Тепер без ПСО: як приватним постачальникам газу доведеться боротися за кожного покупця, - "Газкомтрейд" 10:39
більше новин
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ
"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів 09:24
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих 09:35 Інфографіка
10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!"" 10:12
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
9.09.20 11:00 Прес-конференція: "Вибори в Києві: ймовірні сценарії" 16:38
більше новин
Суд просять скасувати рішення про виконання гімну в столичних школах щоранку
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok