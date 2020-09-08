В Україні зафіксовано 2 411 нових випадків коронавірусу за добу

7 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 2 411 до 140 479, кількість померлих від захворювання збільшилася на 57 осіб до 2 934 порівняно з попередньою добою , при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 10,9%, нових летальних випадків — на 83,9%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 8 вересня в Україні зареєстровано 140 479 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 934 летальних, 63 546 людей одужали.

За добу зафіксовано 2 411 нових випадків захворювання, одужали 940 осіб, померли 57 осіб.

Таким чином 7 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 2 411 проти 940.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 8 вересня становила 73 999 осіб, що на 1,9% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (16 073), в Києві (15 511) та Чернівецькій області (11 431).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4450 випадків;

Волинська область — 5943 випадки;

Дніпропетровська область — 2843 випадки;

Донецька область — 1675 випадків;

Житомирська область — 3812 випадків;

Закарпатська область — 8180 випадків;

Запорізька область — 1981 випадок;

Івано-Франківська область — 10508 випадків;

Кіровоградська область — 867 випадків;

м. Київ — 15511 випадків;

Київська область — 6370 випадків;

Львівська область — 16073 випадки;

Луганська область — 448 випадків;

Миколаївська область — 1690 випадків;

Одеська область — 8721 випадок;

Полтавська область — 997 випадків;

Рівненська область — 9860 випадків;

Сумська область — 2070 випадків;

Тернопільська область — 7580 випадків;

Харківська область — 11202 випадки;

Херсонська область — 518 випадків;

Хмельницька область — 3253 випадки;

Чернівецька область — 11431 випадок;

Черкаська область — 2046 випадків;

Чернігівська область — 2450 випадків.

Коронавірус в Україні. Дані: РНБО

Як повідомляли Українськi Новини, 6 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 174 до 138 068, кількість померлих від захворювання збільшилася на 31 людини до 2 877.

Тим часом, Україна на карантині 181 день: які обмеження діють.

Раніше 7 вересня в Україні набуло чинності оновлене карантинне зонування.

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