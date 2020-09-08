В Україні зафіксовано 2 411 нових випадків коронавірусу за добу

7 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 2 411 до 140 479, кількість померлих від захворювання збільшилася на 57 осіб до 2 934 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 10,9%, нових летальних випадків — на 83,9%. Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 8 вересня в Україні зареєстровано 140 479 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 934 летальних, 63 546 людей одужали. За добу зафіксовано 2 411 нових випадків захворювання, одужали 940 осіб, померли 57 осіб. Таким чином 7 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 2 411 проти 940. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 8 вересня становила 73 999 осіб, що на 1,9% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (16 073), в Києві (15 511) та Чернівецькій області (11 431). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 4450 випадків; Волинська область — 5943 випадки; Дніпропетровська область — 2843 випадки; Донецька область — 1675 випадків; Житомирська область — 3812 випадків; Закарпатська область — 8180 випадків; Запорізька область — 1981 випадок; Івано-Франківська область — 10508 випадків; Кіровоградська область — 867 випадків; м. Київ — 15511 випадків; Київська область — 6370 випадків; Львівська область — 16073 випадки; Луганська область — 448 випадків; Миколаївська область — 1690 випадків; Одеська область — 8721 випадок; Полтавська область — 997 випадків; Рівненська область — 9860 випадків; Сумська область — 2070 випадків; Тернопільська область — 7580 випадків; Харківська область — 11202 випадки; Херсонська область — 518 випадків; Хмельницька область — 3253 випадки; Чернівецька область — 11431 випадок; Черкаська область — 2046 випадків; Чернігівська область — 2450 випадків. Коронавірус в Україні. Дані: РНБО Як повідомляли Українськi Новини, 6 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 174 до 138 068, кількість померлих від захворювання збільшилася на 31 людини до 2 877. Тим часом, Україна на карантині 181 день: які обмеження діють. Раніше 7 вересня в Україні набуло чинності оновлене карантинне зонування.