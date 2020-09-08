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08 вересня 2020, вівторок, 09:20 13
Суспільство 2020-09-08T11:21:29+03:00
Українські Новини
В Україні зафіксовано 2 411 нових випадків коронавірусу за добу

В Україні зафіксовано 2 411 нових випадків коронавірусу за добу

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Лікарня. Фото: Інформатор
Лікарня. Фото: Інформатор

7 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 2 411 до 140 479, кількість померлих від захворювання збільшилася на 57 осіб до 2 934 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 10,9%, нових летальних випадків — на 83,9%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 8 вересня в Україні зареєстровано 140 479 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 934 летальних, 63 546 людей одужали.

За добу зафіксовано 2 411 нових випадків захворювання, одужали 940 осіб, померли 57 осіб.

Таким чином 7 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 2 411 проти 940.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 8 вересня становила 73 999 осіб, що на 1,9% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (16 073), в Києві (15 511) та Чернівецькій області (11 431).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4450 випадків;
  • Волинська область — 5943 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2843 випадки;
  • Донецька область — 1675 випадків;
  • Житомирська область — 3812 випадків;
  • Закарпатська область — 8180 випадків;
  • Запорізька область — 1981 випадок;
  • Івано-Франківська область — 10508 випадків;
  • Кіровоградська область — 867 випадків;
  • м. Київ — 15511 випадків;
  • Київська область — 6370 випадків;
  • Львівська область — 16073 випадки;
  • Луганська область — 448 випадків;
  • Миколаївська область — 1690 випадків;
  • Одеська область — 8721 випадок;
  • Полтавська область — 997 випадків;
  • Рівненська область — 9860 випадків;
  • Сумська область — 2070 випадків;
  • Тернопільська область — 7580 випадків;
  • Харківська область — 11202 випадки;
  • Херсонська область — 518 випадків;
  • Хмельницька область — 3253 випадки;
  • Чернівецька область — 11431 випадок;
  • Черкаська область — 2046 випадків;
  • Чернігівська область — 2450 випадків.

Коронавірус в Україні. Даний: РНБО Коронавірус в Україні. Дані: РНБО

Як повідомляли Українськi Новини, 6 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 174 до 138 068, кількість померлих від захворювання збільшилася на 31 людини до 2 877.

Тим часом, Україна на карантині 181 день: які обмеження діють. 

Раніше 7 вересня в Україні набуло чинності оновлене карантинне зонування.

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