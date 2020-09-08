Кількість нових випадків коронавірусу в Києві знизилася

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 6 вересня збільшилася на 235 осіб до 15 511, померлих — на 4 до 246 порівняно з попередньою добою

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За минулу добу коронавірус виявили у 235 киян. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 246 киян. На сьогодні в столиці вже 15 511 підтверджених випадків захворювання COVID-19", — повідомив він.

Захворіли 123 жінки у віці від 20 до 83 років, 97 чоловіків у віці від 18 до 87 років, 6 дівчаток від 3 до 17 років і 9 хлопчиків від 1 року до 17 років.

Серед захворілих також 8 медиків.

За минулу добу до лікарень столиці госпіталізовно 34 пацієнти, інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 67 осіб.

Всього коронавірус подолали 4 826 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Деснянському районі — 37, в Шевченківському — 35, у Дніпровському районі — 30 випадків.

Коронавірусу Києві на 8 вересня. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українськi Новини, 6 вересня кількість хворих на коронавірусів у Києві збільшилася на 244 особи до 15 276, померлих — на 2 до 242.

Також в Україні зареєстровано антирекорд за смертністю від коронавірусу за добу.

Тим часом 7 вересня в Україні набуло чинності оновлене карантинне зонування.

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