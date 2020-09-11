"Нафтогаз" представив тарифи для бізнесу і населення. Перелік пропозицій і умови

Бізнесу і населенню України Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" запропонувала декілька тарифів на газ - "Річний", "Квартальний" і "Місячний". Про це повідомлляє пресслужба "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Група "Нафтогаз" пропонує для бізнесу тарифи "Річний", "Квартальний" та "Місячний", які допомагають сформувати портфель закупівель і повністю задовольнити потреби в природному газі. Тарифи розроблені з урахуванням тарифного клієнта. Зокрема, тариф "Річний" краще підходить для газопостачальних компаній (газзбути): врахування середнього профілю по п'ять років, прив'язка до щоденних котирувань газового хаба NCG, різні умови оплати (передоплата, післяплата, подекадна оплата)", - йдеться в ньому.

Зазначається, що з вересня 2020 тариф "Квартальний" буде доступний на четвертий квартал 2020 року і на перший квартал 2021 лотами до 150 тис. куб. м у рамках торгів на Українській енергетичній біржі (УЕБ).

Вказується, що ціна газу фіксується на момент укладання угоди на біржі і не буде змінюватися весь квартал, а газ буде поставлятися рівними частинами протягом кварталу.

Своєю чергою тариф "Місячний" доступний у вигляді лота до 50 тис. куб. м на УЕБ, з фіксованою ціною протягом місяця.

Уточнюється, що замовити газ у рамках тарифу "Місячний" можна з поставкою в поточному місяці, на місяць вперед і на два місяці вперед.

При цьому для побутових споживачів (населення) доступні два тарифи - "Місячний" і "Річний" від підприємства "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

Зазначається, що за умовами "Місячного" тарифу ціна газу змінюється щомісяця, залежно від коливань ціни на ринку; оплата за спожитий газ відбувається в наступному місяці після поставки.

Своєю чергою за умовами тарифу "Річний" ціна і розрахунковий обсяг споживання газу фіксуються при укладенні договору.

Уточнюється, що в рамках тарифу "Річний" споживач щомісяця платить фіксовану суму за газ протягом року, а в разі, якщо використовує менше запланованого обсягу газу, наприкінці року зекономлена сума повернеться на його рахунок.

Як повідомляли Українські Новини, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" збільшила на вересень ціну на природний газ для населення на 45%, або на 1,46 гривні/куб. м до 4,7 гривні/куб. м (з ПДВ) порівняно із серпнем.

Також Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" збільшила на 10,8%, або на 0,51 гривні/куб. м до 5,2 гривні/куб. м ціну на газ для населення на рік з 16 вересня.

З 1 серпня в Україні втратило чинність положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" з продажу газу населенню і запущений ринок газу для побутових споживачів.

Кабінет Міністрів визначив "постачальником останньої надії" на ринку газу ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" терміном на 3 роки.

Також Кабмін обмежив ціну продажу газу "постачальником останньої надії" середньоарифметичним значенням ціни на німецькому газовому хабі NCG.

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) спростила процедуру зміни постачальника газу для населення з 1 липня.

Міністерство енергетики вважає за необхідне надати можливість постачальникам газу купувати газ внутрішнього видобутку у державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" і державної акціонерної компанії "Чорноморнафтогаз".

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини