Українці зможуть вибрати тариф на газ. Що пропонує "Нафтогаз" і які ціни

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ для населення в 4,73 гривні/куб. м на рік.

Про це свідчать дані на сайті компанії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, в рамках тарифу "Річний" споживач протягом 12 місяців буде споживати газ за ціною 4,73 гривень/куб. м газу.

Уточнюється, що підключення тарифу стане доступним після 15 серпня в особистому кабінеті споживача.

Також для будинку українці можуть оформити тариф "Місячний, за яким вартість газу становить 3,24 грн за кубометр (з ПДВ, без урахування доставки) протягом року.

Для бізнесу "Нафтогаз" пропонує ще три тарифні пакети, за якими ціна визначається індивідуально: Велика справа (з рекомендованим місячним обсягом споживання від 100 тис. Куб. М), "Зручний бізнес" (від 10 тис. До 100 тис. Куб. М ) і "Все включено" (до 10 тис. куб. м).

Тарифи на газ. Фото: сайт "Нафтогазу"

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін змінив механізм визначення ціни скрапленого газу для населення.

Тим часом, газ в Україні будуть вимірювати в кіловат-годинах, а не кубометрах.

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