підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 серпня 2020, понеділок, 05:30 11
Суспільство 2020-08-10T07:00:02+03:00
Українські Новини
Українці зможуть вибрати тариф на газ. Що пропонує "Нафтогаз" і які ціни

Українці зможуть вибрати тариф на газ. Що пропонує "Нафтогаз" і які ціни

Анна Рудык
Газ, Зростання ціни на газ для населення, Ціна на газ
Комуналка
Комуналка

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ для населення в 4,73 гривні/куб. м на рік.

Про це свідчать дані на сайті компанії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, в рамках тарифу "Річний" споживач протягом 12 місяців буде споживати газ за ціною 4,73 гривень/куб. м газу.

Уточнюється, що підключення тарифу стане доступним після 15 серпня в особистому кабінеті споживача.

Також для будинку українці можуть оформити тариф "Місячний, за яким вартість газу становить 3,24 грн за кубометр (з ПДВ, без урахування доставки) протягом року.

Для бізнесу "Нафтогаз" пропонує ще три тарифні пакети, за якими ціна визначається індивідуально: Велика справа (з рекомендованим місячним обсягом споживання від 100 тис. Куб. М), "Зручний бізнес" (від 10 тис. До 100 тис. Куб. М ) і "Все включено" (до 10 тис. куб. м).

Тарифи на газ. Фото: сайтТарифи на газ. Фото: сайт "Нафтогазу"

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін  змінив механізм визначення ціни  скрапленого газу для населення.

Тим часом,  газ в Україні будуть вимірювати в кіловат-годинах, а не кубометрах.

Як перекласти куби газу в кіловат-години: проста і зрозуміла інструкція.

Більше новин про: Газ Зростання ціни на газ для населення Ціна на газ

У Мінську міліція стріляла гумовими кулями, постраждали 3 людини
Президенти Польщі і Литви закликали Лукашенка дотримуватися демократії
Новини
Українці зможуть вибрати тариф на газ. Що пропонує "Нафтогаз" і які ціни 05:30
В центрі Мінська прогриміли декілька вибухів, силовики отримали підкріплення 02:21
@News_100_TV
У Мінську міліція стріляла гумовими кулями, постраждали 3 людини 00:37
Президенти Польщі і Литви закликали Лукашенка дотримуватися демократії 00:19
З Мінська перекрили усі виїзди: почалися перші затримання і зіткнення 22:09
більше новин
Нацкорпус оголосив про участь у місцевих виборах та презентував кандидатів у депутати до Одеської міськради 21:25
Партія
Кучеренко – єдиний професіонал з усіх кандидатів на мери Києва, – Юлія Тимошенко 15:05
Реформа ДАБІ. Експерт розповів, як страхування будівництва може замінити держперевірки 13:27
Москаленко стверджує, що "ЗА Майбутнє" взмозі вивести державу з безладдя і глибокої кризи 12:24
Газ для населення подорожчав більш ніж в півтора раза: як вибрати тариф та заощадити 05:45
більше новин
Затримання українських журналістів у Мінську. У МЗС повідомили про депортацію 08:51
Кабмін закрив всі КПВВ на кордоні з Кримом до 31 серпня 13:07
В Україні знову антирекорд з захворюваності на коронавірус - 1489 інфікованих за добу 09:45
Т.в.о. керівника Держуправління справами Лисий в липні заробив 47,2 тис.гривень 09:00
Степанов пропонує посилити контроль за карантинними обмеженнями 15:38
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok