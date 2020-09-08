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08 вересня 2020, вівторок, 19:20 7
Суспільство 2020-09-08T20:00:02+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд спрямував ще майже 2 млрд гривень на фінансування пенсій

Пенсійний фонд спрямував ще майже 2 млрд гривень на фінансування пенсій

Анна Рудык
Пенсії, Пенсіонери, Пенсійний фонд, пенсія
Пенсія. Фото: pixabay
Пенсія. Фото: pixabay

Сьогодні, 8 вересня, Пенсійний фонд продовжує фінансування пенсій вересня у той час, як за допомогою офіційного додатка "Пенсійний фонд" пенсіонери зможуть скористатися низкою послуг не виходячи з дому.

Про це йдеться в повідомленні фонду на сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"8 вересня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій вересня", - йдеться в повідомленні.

Також в Пенсійному фонді зазначили, що на пенсійні виплати спрямовано 1,7 млрд гривень. Крім того, забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 12,1 млрд гривень.

"Виплату пенсій буде проведено в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - додали у фонді.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій вересня – 4 вересня було спрямовано 6,1 мільярда гривень на пенсійні виплати.

Також з 1 вересня збільшиться мінімальна сума пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів.

Тим часом в Україні протягом семи років будуть збільшуватися вимоги щодо стажу для виходу на пенсію.

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