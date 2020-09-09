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09 вересня 2020, середа, 11:10 7
Суспільство 2020-09-09T12:00:02+03:00
Українські Новини
Кількість проведених за добу тестів на коронавірус зменшилася

Кількість проведених за добу тестів на коронавірус зменшилася

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, ПЛР-тести
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

8 вересня було проведено 20 054 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 12,3% менше порівняно з попередньою добою, і 22 098 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА ) на антитіла до коронавірус, що на 14,1% більше порівняно з 7 вересня, тоді як Україна перебуває на карантині 182-й день

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 44 152 тестування, з них 20 054 методом ПЛР, а також 22 098 методом ІФА", — сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 751 931 дослідження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 9 вересня надійшло 3 054 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року надійшло 205 819 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, 7 вересня кількість проведених досліджень на коронавірус методом ПЛР збільшилася на 50,2% до 22,9 тис., методом ІФА — в 5,1 рази до 19,4 тис.

Тим часом 8 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 551 до 143 030, кількість померлих від захворювання збільшилася на 45 осіб до 2 979 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 5,8%, нових летальних випадків знизилося на 21,1%.

Також поліція склала більш ніж 40 протоколів за роботу шкіл та дитсадків в Тернополі, який перебуває в "червоній" зоні карантину.

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