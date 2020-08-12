Туреччина змінила правила в'їзду туристів і провезення багажу: які нововведення діють

Влада Туреччини змінили правила в'їзду для іноземних туристів у зв'язку з пандемією коронавірусу, тоді як без тесту на COVID-19 і карантину українці можуть поїхати в 19 країн. Вони стосуються ручної поклажі, документів і тестування на Covid-19 в аеропортах. Про це у вівторок, 11 серпня, повідомляють РИА Новости. Так, тепер під час польоту туристи в обов'язковому порядку повинні заповнити анкету, в якій вказують місце призначення та адресу перебування в Туреччині, включаючи контактні дані та назву приймаючого туроператора, найменування готелю. Ці анкети здаються під час паспортного контролю в аеропорту, а відомості вносяться в базу даних МВС Туреччини, щоб потім знайти тих, хто летів у межах двох рядів від крісла зараженого Covid-19, якщо такий знайдеться. Наголошується, що на вимогу турецької сторони на рейсах введені обмеження на провезення ручної поклажі. В салон можна пронести виключно: жіночі сумочки чоловічі портфелі ноутбуки плеєри чохли для ноутбуків дитячі сумки пакети з товарами з Duty Free музичні інструменти фотоапарати ювелірні вироби Інші речі повинні здаватися в багаж без стягнення додаткової плати. Через обов'язкове носіння масок під час польоту авіакомпанії відмовилися від харчування на борту. Пасажирам буде надаватися тільки бутильована вода. По прильоту у туристів перевірять температуру, і якщо вона перевищить позначку в 37,8 градуси, пасажира попросять через півгодини виміряти температуру ще раз і пройти огляд у лікаря. Якщо температура зберігається, мандрівникові безкоштовно зроблять ПЛР-тест на коронавірус. При негативному результаті він зможе спокійно покинути аеропорт у супроводі гіда. Якщо результат виявився позитивним, спеціальна бригада швидкої допомоги відвезе пацієнта до лікарні для ретельного обстеження, і вже там буде прийнято рішення про госпіталізацію туриста, ізоляції за місцем відпочинку або про карантин за місцем проживання. Крім того, в Туреччині зберігаються приписи щодо обов'язкового носіння масок у закритих приміщеннях. Представники турфірм повинні видати всім відпочиваючим індивідуальні пакети з санітарно-гігієнічними приладдям (маски, дезінфікуючі засоби) та поінформувати про заходи з дотримання режиму в готелі і в місті. Як повідомляли Українські новини, у курортній Туреччини різко зросла кількість випадків COVID-19. Тим часом, Греція потрапила в список країн "червоної зони" з поширення коронавірусу.