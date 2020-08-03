У курортній Туреччині різко зросла кількість випадків захворювання на COVID-19

Поки Turkish Airlines відкриває рейси з Харкова до Стамбула , у всій Туреччині через недотримання карантину на курортах під час релігійних святкувань фіксують збільшення випадків захворювання на коронавірус.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа у Twitter.

У турецькому МОЗ зізналися, що якщо раніше зростання захворюваності спостерігалося тільки в кількох провінціях, то зараз хворих стає більше у всій країні.

"На жаль, епідемічний фактор не був в достатній мірі врахований під час святкування Ураз-байрам, на курортах. Ми стурбовані збільшенням кількості випадків, раніше обмежених деякими провінціями, які в найближчі дні виникають у всій країні", — заявив міністр.

Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/81cFF287AN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 3, 2020

Як повідомляли Українські Новини, Туреччина почала приймати українських туристів без проходження самоізоляції і тестування на коронавірус з 1 липня.

Також повідомлялося, що українці можуть провести відпустку у 25 країнах.