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  • У курортній Туреччині різко зросла кількість випадків захворювання на COVID-19
03 серпня 2020, понеділок, 22:50 10
Азія 2020-08-04T00:30:01+03:00
Українські Новини
У курортній Туреччині різко зросла кількість випадків захворювання на COVID-19

У курортній Туреччині різко зросла кількість випадків захворювання на COVID-19

Кира Молчанова
Туреччина, відпочинок в Туреччині, Коронавірус, Коронавірус в Туреччині, Динаміка COVID-19
Туреччина. Каппадокія. Повітряна куля. Фото: Pixabay
Туреччина. Каппадокія. Повітряна куля. Фото: Pixabay

Поки Turkish Airlines відкриває рейси з Харкова до Стамбула, у всій Туреччині через недотримання карантину на курортах під час релігійних святкувань фіксують збільшення випадків захворювання на коронавірус.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа у Twitter.

У турецькому МОЗ зізналися, що якщо раніше зростання захворюваності спостерігалося тільки в кількох провінціях, то зараз хворих стає більше у всій країні.

"На жаль, епідемічний фактор не був в достатній мірі врахований під час святкування Ураз-байрам, на курортах. Ми стурбовані збільшенням кількості випадків, раніше обмежених деякими провінціями, які в найближчі дні виникають у всій країні", — заявив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, Туреччина почала приймати українських туристів  без проходження самоізоляції і тестування на коронавірус  з 1 липня.

Також повідомлялося, що українці можуть провести відпустку у 25 країнах.

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