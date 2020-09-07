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07 вересня 2020, понеділок, 18:52 5
Політика 2020-09-07T20:15:02+03:00
Українські Новини
Заступник глави ОП полетів з дружиною до Туреччини, де тиждень відпочинку коштує півмільйона, - ЗМІ

Заступник глави ОП полетів з дружиною до Туреччини, де тиждень відпочинку коштує півмільйона, - ЗМІ

Валерия Драгомирова
Кирило Тимошенко, відпочинок в Туреччині, тури в Туреччину
Кирило і Олена Тимошенки. Фото: Facebook/Alyona Timoshenko
Кирило і Олена Тимошенки. Фото: Facebook/Alyona Timoshenko

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на тиждень полетів разом зі своєю дружиною Оленою на відпочинок до Туреччини.

Про це пише "Страна". 

Пара вибрала для своїх канікул Егейське узбережжя. Вони відпочивають в п'ятизірковому готелі D Maris Bay, який розташований в курортному містечку Хісароню в 35 кілометрах від Мармаріса і в 130 км від аеропорту Даламан.

Один з пляжів готелю D Maris Bay, фото: joinup.uaОдин з пляжів готелю D Maris Bay, фото: joinup.ua

Готель знаходиться на площі 156 000 квадратних метрів в унікальній зеленій зоні на горі висотою 45 метрів, звідки відкривається приголомшливий вид на острови.

Готель D Maris Bay в Туреччині, фото: darsik.comГотель D Maris Bay в Туреччині, фото: darsik.com

На пляж туристи спускаються на ліфтах, а між пляжем і зоною водних видів спорту курсує водний човновий шатл. 

Вартість туру на 8 ночей в номері з перельотом, страховкою, трансфером і харчуванням типу "все включено" на пару з дитиною (у Тимошенко є маленький син Семен) може доходити до півмільйона гривень. Ось приклад туру з 23 вересня, в Туреччині якраз оксамитовий сезон і готель, до речі, практично забитий.

Тур в ТуреччинуТур в Туреччину

На території готелю 5 приватних пляжів, 6 ресторанів і 7 барів. З рибного і турецького ресторанів Алена Тимошенко виклала короткі Сторіс в свій фотоблог Istagram. 

Ресторани. Фото: Instagram / dmarisbay.comРесторани. Фото: Instagram / dmarisbay.com


Як повідомляли Українькі Новини, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що президент Володимир Зеленський полетів з приватним візитом в січні 2020 року в Оман, бо хотів відвідати місце, де ще не був. 

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