Заступник глави ОП полетів з дружиною до Туреччини, де тиждень відпочинку коштує півмільйона, - ЗМІ

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на тиждень полетів разом зі своєю дружиною Оленою на відпочинок до Туреччини .

Про це пише "Страна".



Пара вибрала для своїх канікул Егейське узбережжя. Вони відпочивають в п'ятизірковому готелі D Maris Bay, який розташований в курортному містечку Хісароню в 35 кілометрах від Мармаріса і в 130 км від аеропорту Даламан.

Один з пляжів готелю D Maris Bay, фото: joinup.ua

Готель знаходиться на площі 156 000 квадратних метрів в унікальній зеленій зоні на горі висотою 45 метрів, звідки відкривається приголомшливий вид на острови.

Готель D Maris Bay в Туреччині, фото: darsik.com

На пляж туристи спускаються на ліфтах, а між пляжем і зоною водних видів спорту курсує водний човновий шатл.

Вартість туру на 8 ночей в номері з перельотом, страховкою, трансфером і харчуванням типу "все включено" на пару з дитиною (у Тимошенко є маленький син Семен) може доходити до півмільйона гривень. Ось приклад туру з 23 вересня, в Туреччині якраз оксамитовий сезон і готель, до речі, практично забитий.

Тур в Туреччину

На території готелю 5 приватних пляжів, 6 ресторанів і 7 барів. З рибного і турецького ресторанів Алена Тимошенко виклала короткі Сторіс в свій фотоблог Istagram.

Ресторани. Фото: Instagram / dmarisbay.com



Як повідомляли Українькі Новини, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що президент Володимир Зеленський полетів з приватним візитом в січні 2020 року в Оман, бо хотів відвідати місце, де ще не був.

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