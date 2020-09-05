Івано-Франківськ та Тернопіль подали в суд позов до Кабміну про віднесення міст до "червоної" зони

Влада Івано-Франківська та Тернополя подала до Окружного адміністративного суду Києва позов до Кабінету Міністрів з приводу віднесення міст до "червоної" зони епідемічної небезпеки, оновлений список якої набуде чинності з 7 вересня.

Про це мер Івано-Франківська Руслан Марцинків повідомив на брифінгу 4 вересня, передають Українські Новини.

"Вчора ми подали позовну заяву на Кабінет Міністрів до Окружного адміністративного суду Києва. До цього позову приєдналися не лише міста Івано-Франківській області. Також в суд подає місто Тернопіль, яке також потрапило в "червону" зону з понеділка", - повідомив Марцинків.

Мер Тернополя Сергій Надал підтвердив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що Тернопіль підтримує позов.

"Тернопіль підтримує судовий позов Івано-Франківська та інших міст до уряду з вимогою скасувати незаконні обмеження, що суперечать Конституції України. Ми будемо захищати право Тернополя жити, працювати, заробляти", - написав він.

Як повідомляли Українськi Новини, карантин в Україні діє вже 178-й день.

Також в Києві за добу зменшилася захворюваність на коронавірус.





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