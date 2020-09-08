Згоріло не все. У Донецькій області пожежу в старовинній церкві загасили

Наслідки пожежі в церкві в Лимані. Фото: ДСНС

Наслідки пожежі в церкві в Лимані. Фото: ДСНС

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На пожежі ніхто не постраждав.

Рятувальники розповіли, що о 13:58 в дерев'яній церкві Петра і Павла сталася пожежа, яка охопила площу в 600 кв м. Рятувальникам вдалося її локалізувати о 16:06, а о 17:10 вогонь ліквідували. До гасіння були залучені 20 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня рятувальникам вдалося лікідувати лісову пожежу поблизу населених пунктів Трьохізбенка і Старий Айдар Луганської області. Пожежі 3 ділянок сухої трави і лісових насаджень в Новоайдарському районі винкли 2 вересня.

Також 6 вересня рятувальники ДСНС ліквідували іншу лісову пожежу в Дворічанському районі Харківської області. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га.

Тим часом сьогодні, 8 вересня, перекрили дорогу через пожежу в Києві на вулиці Козацькій для проїзду пожежно-рятувальної техніки.

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