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06 вересня 2020, неділя, 18:39 2
Суспільство 2020-09-06T18:49:07+03:00
Українські Новини
У Харківській області загасили масштабну лісову пожежу

У Харківській області загасили масштабну лісову пожежу

Ольга Фандорина
пожежа, Харківська область, Гасіння пожежі, пожежа в Харківській області

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу в Дворічанському районі Харківської області.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

Відзначається, що 4 вересня о 13:17 пожежа в лісовому масиві поблизу села Гороб'ївка Дворічанського району, який виник 2 вересня, було локалізовано.

Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га (з них 100 га верхової пожежі).

"Станом на 15:00 6 вересня пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

На місці від ДСНС залишається 46 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки.

Як повідомляли Українськi Новини, пожежа повністю знищила 1 населений пункт в Харківській області.

Також Володимир Зеленський зібрав нараду з пожеж, що виникли в середу, 3 вересня, в Харківській і Луганській областях, з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками.

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