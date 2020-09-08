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08 вересня 2020, вівторок, 17:37 12
Події 2020-09-08T19:45:03+03:00
Українські Новини
У Донецькій області палає церква середини 19 століття

У Донецькій області палає церква середини 19 століття

Кира Молчанова
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Пожежа в церкві в Лимані Донецької області. Фото: ДСНС
Пожежа в церкві в Лимані Донецької області. Фото: ДСНС

Після того, як вдалося загасити лісові пожежі, в місті Лиман Донецької області сталося загоряння у найстаршій дерев'яній церкві Горлівської і Слов'янської єпархії УПЦ Московського патріархату.

Про пожежу в Свято-Петропавлівської церкві розповіли в пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Так, повідомлення про пожежу в храмі на вулиці Петропавлівській надійшло в службу порятунку вдень.

"Бійці 21-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, з'ясували, що горить Свято-Петропавлівська церква. Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі. З огляду на те, що будівля храму дерев'яна і спостерігалося щільне задимлення, було оголошено підвищений номер виклику № 2", - йдеться в повідомленні.

Пожежу гасять 33 людини і 9 одиниць техніки. Площа пожежі становить 200 квадратних метрів.

Палаюча церква - це один з найстаріших храмів Горлівської і Слов'янської єпархії УПЦ Московського патріархату. Церква була побудована 1848 році, до неї на цьому місці з 1700 року стояв старий храм.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в церкві вдалося локалізувати близько 16.00.

Пожежа в церкві в Лимані Донецької області. Фото: ГСЧСПожежа в церкві в Лимані Донецької області. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня рятувальники ліквідували лісову пожежу поблизу населених пунктів Трьохізбенка і Старий Айдар Луганської області.

Крім того, рятувальникам ДСНС вдалося 6 вересня також ліквідувати лісову пожежу в Харківській області, яка трапилася майже одночасно.

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