Через велику пожежу на двох вулицях Києва перекрили рух для рятувальної техніки

У вівторок, 8 вересня, через пожежу в Києві перекрили рух на кількох вулицях. Рух перекрили для проїзду пожежно-рятувальної техніки. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва. "Пожежа на вулиці Козацькій. Патрульні перекривають рух на вулиці Деміївській до перехрестя з Козацької, і на Козацькій до вулиці Марічанской для проїзду пожежно-рятувальної техніки", - йдеться в повідомленні. Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня на технічному поверсі будівлі Taryan Towers, елітного ЖК, який все ще будується сталося займання. Засновник і власник девелоперської компанії Taryan Group Артур Мхітарян прокоментував ситуацію, назвавши її успішним тестуванням на пожежостійкість. Також у Голосіївському районі Києва виникла пожежа на території автопарку – дим затягував вулицю Васильківську та околиці. Про причини загоряння та постраждалих інформація все ще встановлювалася. Раніше в Дарницькому районі Києва сталася сильна пожежа в багатоповерхівці на дев'ятому поверсі. Очевидці повідомляли про чорний дим, який валить з вікон.