Через велику пожежу на двох вулицях Києва перекрили рух для рятувальної техніки

У вівторок, 8 вересня, через пожежу в Києві перекрили рух на кількох вулицях. Рух перекрили для проїзду пожежно-рятувальної техніки.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

"Пожежа на вулиці Козацькій. Патрульні перекривають рух на вулиці Деміївській до перехрестя з Козацької, і на Козацькій до вулиці Марічанской для проїзду пожежно-рятувальної техніки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня на технічному поверсі будівлі Taryan Towers, елітного ЖК, який все ще будується сталося займання. Засновник і власник девелоперської компанії Taryan Group Артур Мхітарян прокоментував ситуацію, назвавши її успішним тестуванням на пожежостійкість.

Також у Голосіївському районі Києва виникла пожежа на території автопарку – дим затягував вулицю Васильківську та околиці. Про причини загоряння та постраждалих інформація все ще встановлювалася.

Раніше в Дарницькому районі Києва сталася сильна пожежа в багатоповерхівці на дев'ятому поверсі. Очевидці повідомляли про чорний дим, який валить з вікон.

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