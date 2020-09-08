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08 вересня 2020, вівторок, 17:35 9
Політика 2020-09-08T18:15:02+03:00
Українські Новини
Через велику пожежу на двох вулицях Києва перекрили рух для рятувальної техніки

Через велику пожежу на двох вулицях Києва перекрили рух для рятувальної техніки

Ольга Фандорина
пожежа, Пожежа в Києві, Перекриття доріг, Перекриття доріг в Києві, Пожежно-рятувальна техніка
Пожежна машина. Фото: dsns.gov.ua
Пожежна машина. Фото: dsns.gov.ua

У вівторок, 8 вересня, через пожежу в Києві перекрили рух на кількох вулицях. Рух перекрили для проїзду пожежно-рятувальної техніки.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

"Пожежа на вулиці Козацькій. Патрульні перекривають рух на вулиці Деміївській до перехрестя з Козацької, і на Козацькій до вулиці Марічанской для проїзду пожежно-рятувальної техніки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня на технічному поверсі будівлі Taryan Towers, елітного ЖК, який все ще будується сталося займання. Засновник і власник девелоперської компанії Taryan Group Артур Мхітарян прокоментував ситуацію, назвавши її успішним тестуванням на пожежостійкість.

Також у Голосіївському районі Києва виникла пожежа на території автопарку – дим затягував вулицю Васильківську та околиці. Про причини загоряння та постраждалих інформація все ще встановлювалася.

Раніше в Дарницькому районі Києва сталася сильна пожежа в багатоповерхівці на дев'ятому поверсі. Очевидці повідомляли про чорний дим, який валить з вікон.

 

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