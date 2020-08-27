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27 серпня 2020, четвер, 05:45 15
Суспільство 2020-08-27T07:15:02+03:00
Українські Новини
Інформацію про пенсію та страховий стаж можна перевірити онлайн. Як це працює

Інформацію про пенсію та страховий стаж можна перевірити онлайн. Як це працює

Анна Рудык
Пенсіонери, пенсія, страховий стаж, нарахування пенсій, розрахунок пенсій

Після того, як у лютому Мінцифри презентувало мобільний застосунок "Дія", де крім електронних прав і можливості голосування на виборах, з'явиться можливість оформити пенсію, українці зможуть з  допомогою офіційного застосунку "Пенсійний фонд" українці зможуть скористатися низкою послуг не виходячи з дому. Про це повідомив ПФУ в інформаційному ролику.

Так, пенсіонери за допомогою програми можуть користуватися низкою електронних послуг Пенсійного фонду.

У застосунку можна отримати інформацію про: 

  • свою пенсію; 
  • нараховану заробітну плату;
  • стаж;
  • перевірити реєстр застрахованих осіб;
  • електронну пенсійну справу.

Також при виявленні неточних або неактуальних даних в своїй справі можна внести зміни в застосунку.

Крім того, в застосункуможна контролювати сплату роботодавцем страхових внесків та оцінювати свою майбутню пенсію.

У застосунку "Пенсійний фонд" можна також подати заяву на призначення пенсії та всі необхідні для цього документи, а пенсійне посвідчення отримати в сервісному центрі.

Як повідомляли Українські Новини, українців у вересні чекає перерахунок пенсій.

Також на виплату пенсій у серпні ПФУ направив понад 39 мільярдів.

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