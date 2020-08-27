Інформацію про пенсію та страховий стаж можна перевірити онлайн. Як це працює

Після того, як у лютому Мінцифри презентувало мобільний застосунок "Дія", де крім електронних прав і можливості голосування на виборах, з'явиться можливість оформити пенсію, українці зможуть з допомогою офіційного застосунку "Пенсійний фонд" українці зможуть скористатися низкою послуг не виходячи з дому. Про це повідомив ПФУ в інформаційному ролику. Так, пенсіонери за допомогою програми можуть користуватися низкою електронних послуг Пенсійного фонду. У застосунку можна отримати інформацію про: свою пенсію; нараховану заробітну плату; стаж; перевірити реєстр застрахованих осіб; електронну пенсійну справу. Також при виявленні неточних або неактуальних даних в своїй справі можна внести зміни в застосунку. Крім того, в застосункуможна контролювати сплату роботодавцем страхових внесків та оцінювати свою майбутню пенсію. У застосунку "Пенсійний фонд" можна також подати заяву на призначення пенсії та всі необхідні для цього документи, а пенсійне посвідчення отримати в сервісному центрі. Як повідомляли Українські Новини, українців у вересні чекає перерахунок пенсій. Також на виплату пенсій у серпні ПФУ направив понад 39 мільярдів.