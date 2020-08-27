Інформацію про пенсію та страховий стаж можна перевірити онлайн. Як це працює

українці зможуть з Після того, як у лютому Мінцифри презентувало мобільний застосунок "Дія", де крім електронних прав і можливості голосування на виборах, з'явиться можливість оформити пенсію, допомогою офіційного застосунку "Пенсійний фонд" українці зможуть скористатися низкою послуг не виходячи з дому. Про це повідомив ПФУ в інформаційному ролику.

Так, пенсіонери за допомогою програми можуть користуватися низкою електронних послуг Пенсійного фонду.

У застосунку можна отримати інформацію про:

свою пенсію;

нараховану заробітну плату;

стаж;

перевірити реєстр застрахованих осіб;

електронну пенсійну справу.

Також при виявленні неточних або неактуальних даних в своїй справі можна внести зміни в застосунку.

Крім того, в застосункуможна контролювати сплату роботодавцем страхових внесків та оцінювати свою майбутню пенсію.

У застосунку "Пенсійний фонд" можна також подати заяву на призначення пенсії та всі необхідні для цього документи, а пенсійне посвідчення отримати в сервісному центрі.

Як повідомляли Українські Новини, українців у вересні чекає перерахунок пенсій.

Також на виплату пенсій у серпні ПФУ направив понад 39 мільярдів.

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