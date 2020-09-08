Гривня продовжує падати. Курс валют від НБУ на 9 вересня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 вересня, на 5,23 коп. до 27,8032 UAH\/USD в той час, як гривня на міжбанку росте. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 вересня, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,2526 1 долар США 27,8032 1 швейцарський франк 30,3049 10 ієн 2,6203 10 російських рублів 3,6421 1 євро 32,7980 Як повідомляли Українські Новини, 8 вересня станом на 9:30 курс продажу готівкового долара в пунктах обміну київських банків підвищився на 2,32 коп. до 27,8532 UAH\/USD, курс купівлі - підвищився на 2,66 коп. до 27,5929 UAH\/USD. Також у понеділок, 7 вересня, курс долара для платіжних карт підвищивсяна 3,87 коп. до 27,8695 UAH\/USD, курс купівлі — на 5,19 коп. до 27,5301 UAH\/USD. Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 UAH\/USD.