Гривня продовжує падати. Курс валют від НБУ на 9 вересня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 вересня, на 5,23 коп. до 27,8032 UAH/USD в той час, як гривня на міжбанку росте

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 вересня, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,2526 1 долар США 27,8032 1 швейцарський франк 30,3049 10 ієн 2,6203 10 російських рублів 3,6421 1 євро 32,7980

Як повідомляли Українські Новини, 8 вересня станом на 9:30 курс продажу готівкового долара в пунктах обміну київських банків підвищився на 2,32 коп. до 27,8532 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,66 коп. до 27,5929 UAH/USD.

Також у понеділок, 7 вересня, курс долара для платіжних карт підвищивсяна 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс купівлі — на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 UAH/USD.

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