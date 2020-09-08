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08 вересня 2020, вівторок, 18:50 8
Економіка 2020-09-08T19:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує падати. Курс валют від НБУ на 9 вересня

Гривня продовжує падати. Курс валют від НБУ на 9 вересня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Гривня
Гривня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 вересня, на 5,23 коп. до 27,8032 UAH/USD в той час, як гривня на міжбанку росте.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 вересня, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,2526
1 долар США 27,8032
1 швейцарський франк 30,3049
10 ієн 2,6203
10 російських рублів 3,6421
1 євро 32,7980

Як повідомляли Українські Новини, 8 вересня станом на 9:30 курс продажу готівкового долара в пунктах обміну київських банків підвищився на 2,32 коп. до 27,8532 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,66 коп. до 27,5929 UAH/USD.

Також у понеділок, 7 вересня, курс долара для платіжних карт підвищивсяна 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс купівлі — на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 UAH/USD.

 
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