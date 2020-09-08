НАБУ розслідує спробу заволодіння майном ПриватБанку

Національне антикорупційне бюро 4 вересня почало розслідування спроб замаху на заволодіння майном ПриватБанку в особливо великих розмірах.

Про це йдеться в повідомленні Ради громадського контролю НАБУ, передають Українські Новини.

"Національне антикорупційне бюро України 4 вересня відкрило кримінальне провадження № 52020000000000566 за фактом незавершеного замаху на заволодіння майном ПриватБанку в особливо великих розмірах. Серед ймовірних фігурантів справи - представники судової гілки влади, посадові особи Державної виконавчої служби, співробітники шести англійських компаній, пов'язаних з олігархами Суркісами", - сказано в ньому.

Відзначається, що 2 вересня Печерський районний суд Києва під головуванням судді Сергія Вовка задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до ПриватБанку на 350 млн доларів.

У банку відразу ж заявили, що не збираються виплачувати цю суму Суркісам.

Відповідно до опублікованого на наступний день тексту рішення, суд санкціонував примусове списання грошових коштів та/або арешт майна ПриватБанку при відмові виплати коштів компаніям Суркісів.

В той же день, 3 вересня, Вовк задовольнив заяви двох британських компаній Суркісів про стягнення з ПриватБанку майже 165 млн доларів.

"Члени Ради громадського контролю засуджують безпрецедентне порушення процедур з боку Печерського суду Києва і судді Сергія Вовка зокрема. Рада вітає відкриття справи детективами НАБУ для розслідування інциденту і здійснення громадського контролю за проведенням даного розслідування", - йдеться в заяві.

Як повідомляли Українськi Новини, ПриватБанк має намір оскаржити рішення Печерського суду про примусове стягнення з ПриватБанку майже 10 млрд гривень на користь компаній братів Суркісів. Про аналогічне рішення заявило і Міністерство фінансів.

Раніше сім'я Суркісів звернулася до суду через публікації про їх причетність до виведення коштів з ПриватБанку.

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