Мінфін оскаржить рішення суду про стягнення з Приватбанку 10 млрд гривень на користь компаній Суркісів

Рішення Печерського суду про примусове стягнення з Приватбанку майже 10 млрд гривень на користь компаній братів Суркісів Міністерство фінансів має намір оскаржити.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

"Прийняте 2 вересня рішення Печерського суду під головуванням судді (Сергія) Вовка про порядок примусового виконання ухвали про забезпечення спірного позову компаній братів Суркісів про обслуговування депозитів, конвертованих в капітал банку при націоналізації, направлено на фактичне стягнення з банку майже 10 млрд гривень (350 млн доларів) і прийнято з порушенням норм процесуального законодавства", - йдеться в ньому.

Міністерство фінансів не згідно з постановою Печерського суду про задоволення позову про стягнення з банку 350 млн доларів на користь компаній братів Суркісів і буде продовжувати захищати інтереси держави і банку.

Наступним кроком є ​​підготовка апеляційної скарги на вищезазначене рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Григорія та Ігоря Суркісів про стягнення з Приватбанку 350 млн доларів.

10 серпня Приватбанк звернувся до Печерського райсуду Києва із заявою про відвід судді Вовка від розгляду справи офшорних компаній Суркісів.

У квітні Київський апеляційний суд залишив у силі постанову судді Печерського райсуду по стягненню з націоналізованого Приватбанку 259 млн доларів на користь компанії Суркісів.

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