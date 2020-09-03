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03 вересня 2020, четвер, 09:47 15
Економіка 2020-09-03T11:30:03+03:00
Українські Новини
Приватбанк оскаржить рішення про примусове стягнення 10 млрд гривень на користь Суркісів

Приватбанк оскаржить рішення про примусове стягнення 10 млрд гривень на користь Суркісів

Валерия Драгомирова
Приватбанк, Стягнення, Суркіси, Брати Суркіси
Брати Суркіси. Фото: Ехо Петербурга
Брати Суркіси. Фото: Ехо Петербурга

Слідом за Мінфіном Приватбанк має намір оскаржити рішення Печерського суду про примусове стягнення з Приватбанку майже 10 млрд гривень на користь компаній братів Суркісів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби банку з посиланням на слова голови правління Петра Крумханзла, передають Українські Новини.

"Приватбанк - найбільший і найприбутковіший державний банк в Україні. Ми ростемо і розвиваємося кожен день і робимо все можливе, щоб ніякі судові процеси не впливали на якісне обслуговування наших клієнтів і стійкість нашої бізнес-моделі. В результаті таких судових рішень наш внесок в розвиток країни - наші дивіденди до держбюджету - можуть значно скоротитися. в даному конкретному випадку правова позиція банку була виключно сильною і підкріплена переконливими фактами і доказами. Ми будемо оскаржувати це рішення", - повідомив він.

При цьому Крумханзл додав, що банк продовжить добиватися справедливості для українських платників податків, які є кінцевими акціонерами банку, в Україні і зарубіжних юрисдикціях, де верховенство закону понад усе.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Григорія та Ігоря Суркісів про стягнення з Приватбанку 350 млн доларів.

Раніше постанову про стягнення з Приватбанку 259 млн доларів на користь компанії братів Суркісів Київський апеляційний суд залишив у силі.

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