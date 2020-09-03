Приватбанк оскаржить рішення про примусове стягнення 10 млрд гривень на користь Суркісів

Слідом за Мінфіном Приватбанк має намір оскаржити рішення Печерського суду про примусове стягнення з Приватбанку майже 10 млрд гривень на користь компаній братів Суркісів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби банку з посиланням на слова голови правління Петра Крумханзла, передають Українські Новини.

"Приватбанк - найбільший і найприбутковіший державний банк в Україні. Ми ростемо і розвиваємося кожен день і робимо все можливе, щоб ніякі судові процеси не впливали на якісне обслуговування наших клієнтів і стійкість нашої бізнес-моделі. В результаті таких судових рішень наш внесок в розвиток країни - наші дивіденди до держбюджету - можуть значно скоротитися. в даному конкретному випадку правова позиція банку була виключно сильною і підкріплена переконливими фактами і доказами. Ми будемо оскаржувати це рішення", - повідомив він.

При цьому Крумханзл додав, що банк продовжить добиватися справедливості для українських платників податків, які є кінцевими акціонерами банку, в Україні і зарубіжних юрисдикціях, де верховенство закону понад усе.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Григорія та Ігоря Суркісів про стягнення з Приватбанку 350 млн доларів.

Раніше постанову про стягнення з Приватбанку 259 млн доларів на користь компанії братів Суркісів Київський апеляційний суд залишив у силі.

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