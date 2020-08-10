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10 серпня 2020, понеділок, 17:54 9
Судова влада 2020-08-10T18:15:01+03:00
Українські Новини
Сім'я Суркісів йде до суду через публікації про виведення коштів з Приватбанку

Сім'я Суркісів йде до суду через публікації про виведення коштів з Приватбанку

Тетяна Зотова
Приватбанк, Ігор Суркіс, Григорій Суркіс, Віктор Борух
Приватбанк. Фото: Українське Фото
Приватбанк. Фото: Українське Фото

Адвокат, що представляє інтереси родини Суркісів, повідомив, що був поданий позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації у зв'язку з публікаціями про нібито їх причетність до виведення коштів з Приватбанку.

Про це повідомило інтернет-видання РБК-Україна.

"Нещодавно в ефірі телеканалу "Прямий" Сергієм Фурсою з посиланням нібито на звіт агентства Kroll була оприлюднена маніпулятивна та брехлива інформація про причетність родини Суркісів до злочинної схеми виведення коштів з Приватбанку, що призвело до неплатоспроможності банку", - повідомила сторона захисту.

За словами адвоката, автори поширюваної інформації чітко усвідомлювали її недостовірний характер, адже вона не підтверджена жодним офіційним документом.

"Подібні заяви ганьблять честь, гідність та ділову репутацію родини Суркісів. У зв’язку з цим Григорій та Ігор Суркіси та їхній батько звернулись із позовом про визнання інформації недостовірною та зобов’язання її спростування", - додали у Суркісів.

Нагадаємо, раніше адвокат Віктор Борух заявив, що поширена маловідомим американським виданням Chicago morning star та кількома українськими ЗМІ інформація про те, що нібито деякі іноземні компанії, діяльність яких пов'язують з сім'єю Суркісів, причетні до виведення коштів з Приватбанку, не відповідає дійсності, є брехливою і відвертою фальсифікацією фактів.

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