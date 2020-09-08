Зеленський порівняв медреформу з радянською електронною грою "Ну, постривай!

Президент Володимир Зеленський очікує від Міністерства охорони здоров'я формату зміни медичної реформи до жовтня в той час, як міністр Степанов за 3 місяці не зміг представити свою концепцію медреформи.

Про це він повідомив на брифінгу під час візиту в Житомирську область, передають Українські Новини.

"Міністерству охорони здоров'я поставлено завдання до кінця вересня показати формат продовження медреформи, зміни медреформи", - сказав він.

Зі слів президента, плюси медреформи видно на поверхні і їх слід залишити, водночас існує багато мінусів, які варто скасувати.

"Ми вже зловили багато медустанов, які майже закривалися. Ми їх відкривали, починали добудовувати, оснащувати технічно. Медреформа була так побудована в Україні, як у дитячій грі, коли вовк ловив яйця. Ми, як ці вовки з кошиками, ловимо яйця - не знаємо, де закривається тубдиспансер, де психіатрична лікарня. Тому відстежуємо. Багато зупинили закриттів медустанов, щось МОЗ не побачив. Все буде аналізуватися", - сказав він.

Гра "Ну постривай" Фото: Вікіпедія

Зеленський додав, що міністру охорони здоров'я Максиму Степанову поставлено ​​завдання зробити все необхідне для відкриття, ремонту та оснащення лікарень.

Як повідомляли Українськi Новини, президентством Зеленського незадоволені більш як 60% українців.

Раніше Зеленський розкритикував другий етап медреформи .

Водночас Україна взяла на себе зобов'язання перед МВФ продовжити медреформу .

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