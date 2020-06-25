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  • Міністр Степанов за 3 місяці не зміг представити свою концепцію медреформи, – Сазонов
25 червня 2020, четвер, 11:29 337
Політика 2020-06-25T12:15:02+03:00
Українські Новини
Міністр Степанов за 3 місяці не зміг представити свою концепцію медреформи, – Сазонов

Міністр Степанов за 3 місяці не зміг представити свою концепцію медреформи, – Сазонов

Елизавета Кесельман
Максим Степанов, Медична реформа, Кирило Сазонов
Максим Степанов
Максим Степанов

Продовження медичної реформи опинилося під загрозою, а очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов уникає зустрічі з депутатами. Однак українська медицина знаходиться в жалюгідному стані і потребує змін. Про це написав у Facebook блогер Кирило Сазонов.

"З 1 квітня мав розпочатися другий етап медреформи. Зрозуміло, що коронавірус всім сплутав карти пандемією і карантином. В першу чергу медичної галузі. Але вже 25 червня, другий етап досі не розпочато, а вся подальша доля медреформи під питанням", - зазначає Сазонов.

Він нагадав, що продовження реформи чекають як міжнародні донори, так і МВФ, який відкрив Україні нову фінансову програму на $5 млрд під зобов'язання реформування системи охорони здоров'я.

"Але головне відомство, яке мало цим займатися, чомусь стоїчно мовчить, голова відомства навіть не ходить на засідання профільного комітету, де дуже чекають пояснень, - каже Сазонов. - Протягом трьох місяців Степанов говорив, що медреформа робиться неправильно, але як правильно - так і не сказав. Більше того, він до цих пір не надав комітету з охорони здоров'я навіть приблизної концепції свого бачення реформи. А депутати його чекають вже не перший тиждень і дуже хочуть поговорити".

За словами блогера, голова МОЗ уникає засідань профільного комітету, де чекають на стратегічний план щодо коригування медреформи. Чергове засідання призначене на п'ятницю, 26 червня.

"Я згоден, що стратегія Супрун була не ідеальною і коригувати реформу необхідно. Як необхідно її проводити - радянська система охорони здоров'я доживає останні дні і скоро впаде. Покажіть мені людину в цій країні, яка скаже, що задоволена нашою медициною!", - каже Сазонов.

А поки реформу зупинили, пацієнти платять "благодійні внески", лікарі при першій нагоді тікають за кордон, а студенти медичних коледжів мріють виїхати до Чехії та Польщі.

"Я зараз говорю без політики, без персоналій, вони змінюються. Але ми і наше здоров'я, наша убита медицина залишаємося. Тому хочу попросити вас: не дайте злити цю реформу. Слідкуйте і реагуйте. Вимагайте від влади, від нинішнього міністра охорони здоров'я Степанова дій", - закликав блогер.

Як повідомлялося, 17 червня Максим Степанов проігнорував чергове засідання комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, на якому від міністра чекали концепції подальшого проведення реформи. Замість себе глава МОЗ надіслав заступників.

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