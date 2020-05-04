Не реформа, а диверсія: Зеленський розкритикував другий етап медреформи

Президент Володимир Зеленський закликає міністра охорони здоров'я Максима Степанова, його заступника - головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка і голову комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького (фракція "Слуга народу") негайно запропонувати шляхи виправлення помилок медичної реформи.

Про це він повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Закликаю міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих (проблемних) питань. Нам необхідно не згортання (мед) реформи, а її поліпшення, визнання помилок і їх виправлення", - сказав він.

Президент пояснив, що в той час, коли через пандемію коронавірусу медики опинилися під ударом, соціальні мережі і його робочий стіл заповнено зверненнями лікарів з усієї України щодо другого етапу медичної реформи.

"Через новий механізму фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закрито 332 лікарні по Україні. Майже 1 тис. лікарень отримає набагато менше грошей, ніж минулого року. Під загрозою опинилися екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична і туберкульозна служби", - зазначив він.

Зеленський переконаний, що такий стан справ є неприпустимим.

"Я не можу допустити скорочення бригад швидкої допомоги або ситуації, коли людині стало погано в понеділок, а швидка доїхала у вівторок. Або якщо ви житель Сумської області, то вам краще взагалі не хворіти, а то доведеться їхати на лікування за 200 км. Я не можу допустити, щоб кваліфіковані дитячі лікарі поїхали за кордон і було катастрофічне зростання дитячої смертності. Або щоб найближчі два роки захворюваність на туберкульоз зросла на третину. Ми не можемо всього цього допустити, інакше це буде називатися не реформа, а диверсія", - сказав Президент.

Він також зазначив, що з першого дня президентства отримував суперечливі оцінки медреформи.

"Одні запевняють, що реформа - панацея, інші - що це смерть. Нам була необхідна неупереджена й об'єктивна оцінка не диванних експертів, а топових вітчизняних медиків. Ми створили робочу групу, до якої увійшли академіки, професори і заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з новим керівництвом МОЗ проаналізували стан речей. Правда полягає в тому, що у реформи є як великі плюси, так і очевидні мінуси. Наше завдання - зберегти всі позитивні моменти і терміново виправити помилки", - підкреслив глава держави.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Зеленський заявляв, що пандемія коронавірусу продемонструвала провал медреформи в Україні.