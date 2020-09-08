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08 вересня 2020, вівторок, 14:41 13
Політика 2020-09-08T16:15:13+03:00
Українські Новини
Президентством Зеленського незадоволені більш як 60% українців

Президентством Зеленського незадоволені більш як 60% українців

Ольга Фандорина
рейтинг Зеленського, Рейтинг недовіри, рейтинг Кличка
Соцопитування. Фото: pixabay.com
Соцопитування. Фото: pixabay.com

Серед опитаних соціологічною групою "Рейтинг", 60% респондентів задоволені діяльністю мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, 61% - не задоволені діяльністю Президента Володимира Зеленського в той час, як за серпневим соціологічним опитуванням, який показав, що "Слузі народу" довіряє тільки чверть українців.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам було поставлено питання, чи задоволені вони діяльністю Кличка і Зеленського.

Так, діяльністю Зеленського задоволені 34% опитаних, 61% - не задоволені, 6% - не змогли відповісти.

При цьому діяльністю Кличка задоволені 60% опитаних, 37% - не задоволені і 3% - не змогли відповісти.

Крім цього, 59% респондентів відповіли, що вважають, що ситуація в Києві за час перебування Кличка на посаді мера покращилася, 26% - вважають, що не змінилася, 13% - погіршилася, 2% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 31 серпня по 1 вересня серед 1,2 тис. повнолітніх жителів Києва методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. 

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,8%.

Як повідомляли Українськi Новини, давно відомий факт, що 49% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва не довіряють президенту Володимиру Зеленському, 75% - Верховній Раді, 72% - Кабінету Міністрів, 78% - чиновникам

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков  очолив рейтинг недовіри українців серед силовиків .

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