Президентством Зеленського незадоволені більш як 60% українців

в той час, як за серпневим соціологічним опитуванням, який показав, що "Слузі народу" довіряє тільки чверть українців . Серед опитаних соціологічною групою "Рейтинг", 60% респондентів задоволені діяльністю мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, 61% - не задоволені діяльністю Президента Володимира Зеленського

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам було поставлено питання, чи задоволені вони діяльністю Кличка і Зеленського.

Так, діяльністю Зеленського задоволені 34% опитаних, 61% - не задоволені, 6% - не змогли відповісти.

При цьому діяльністю Кличка задоволені 60% опитаних, 37% - не задоволені і 3% - не змогли відповісти.

Крім цього, 59% респондентів відповіли, що вважають, що ситуація в Києві за час перебування Кличка на посаді мера покращилася, 26% - вважають, що не змінилася, 13% - погіршилася, 2% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 31 серпня по 1 вересня серед 1,2 тис. повнолітніх жителів Києва методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,8%.

Як повідомляли Українськi Новини, давно відомий факт, що 49% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва не довіряють президенту Володимиру Зеленському, 75% - Верховній Раді, 72% - Кабінету Міністрів, 78% - чиновникам

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков очолив рейтинг недовіри українців серед силовиків .

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