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15 липня 2020, середа, 06:31 9
Суспільство 2020-07-15T08:12:44+03:00
Українські Новини
На ринки почали завозити кавуни з півдня: чим корисна і шкідлива ягода

На ринки почали завозити кавуни з півдня: чим корисна і шкідлива ягода

Кира Молчанова
Шкода, Кавуни, користь, користь кавуна, кавун

Одна з найпопулярніших літніх ягід - кавун володія великою кількістю вітамінів та мікроелементів, які можуть попередити багато хвороб та зміцнити імунітет. Крім того, кавун чудово втамовує спрагу та сприяє схудненню 

Українські Новини з'ясовували, в чому користь і шкоду кавуна.

Користь кавуна

Кавуни містять вітаміни В1, В2, С, РР, фолієву кислоту і каротин. Крім того, з мікроелементів у ньому є калій, натрій, кальцій, фосфор і мідь, а також – клітковина. Найбільше там магнію, який зберігає еластичність кровоносних судин.

Всім відомий сечогінний ефект кавуна. Так магній запобігає утворенню каменів, нормалізує роботу кишечника, зберігає еластичність м'язів і попереджує остеопороз. Кавун рекомендують вживати людям для усунення набряклості при серцево-судинних порушеннях.

Їсти кавун варто людям, які страждають від циститу, нефриту, пієлонефриту, хронічного гепатиту, холециститу або дискінезії жовчних шляхів. Кавуновий сік рятує організм від токсинів і покращує мікрофлору кишечника.

А ще кавун чудово втамовує спрагу. Цукру в ньому небагато, так що він корисніший за будь-який сік з пакета.

Кавун при схудненні

Є більше ніж десяток кавунових дієт. Працюють вони так:

  • сечогінний ефект позбавляє організм від зайвої вологи і виводить токсини;
  • відбувається насичення за рахунок того, що шлунок заповнюється низькокалорійною ягодою. Ви начебто і наїлися до відмови, і багато калорій не набали;
  • солодкий смак в мозок сигналізує про насичення, і вам більше не хочеться їсти. Інші продукти так не роблять;
  • поживні речовини підтримують імунітет.

Кавунова дієта має поєднуватися з фізичними навантаженнями. Використовувати її можна не більше двох днів поспіль. На третій день скоріш за все у вас прокинеться сильний апетит, і задовольняти його треба буде здоровою різноманітністю.

Звичайно, якщо у вас проблеми зі здоров'ям, то сідати на кавунову дієту можна тільки після консультації з лікарем.

Кому потрібно їсти кавун з обережністю

Їсти кавун можна абсолютно всім, а деяким – в міру. Там багато клітковини, яка посилює перистальтику кишечника. Людям з проблемами шлунково-кишкового тракту рекомендується вживати продукт в обмежених кількостях.

Кавуном можна отруїтися. Насамперед, небезпечні "напхані" кавуни, яких для прискорення зростання заливали нітратами і пестицидами. Кавуни рідко перевозять в стерильних умовах. Їх везуть у вантажівці або на баржі в контейнерах, а зберігають на землі або на підлозі. На їх поверхні накопичується величезна кількість мікробів. Розрізати кавун потрібно тільки після ретельного миття в теплій воді.

Також його не варто їсти людям з підвищеною кислотністю, захворюваннями підшлункової залози, діабетом, серцевими захворюваннями і тим, у кого є камені в нирках.

Як повідомляли Українські Новини, ціни на ранній херсонський кавун різко впали.

Раніше на ринку різко впали ціни на рожеві помідори через підвищення пропозиції тепличної ягоди.

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