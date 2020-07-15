На ринки почали завозити кавуни з півдня: чим корисна і шкідлива ягода

Одна з найпопулярніших літніх ягід - кавун володія великою кількістю вітамінів та мікроелементів, які можуть попередити багато хвороб та зміцнити імунітет. Крім того, кавун чудово втамовує спрагу та сприяє схудненню Українські Новини з'ясовували, в чому користь і шкоду кавуна. Користь кавуна Кавуни містять вітаміни В1, В2, С, РР, фолієву кислоту і каротин. Крім того, з мікроелементів у ньому є калій, натрій, кальцій, фосфор і мідь, а також – клітковина. Найбільше там магнію, який зберігає еластичність кровоносних судин. Всім відомий сечогінний ефект кавуна. Так магній запобігає утворенню каменів, нормалізує роботу кишечника, зберігає еластичність м'язів і попереджує остеопороз. Кавун рекомендують вживати людям для усунення набряклості при серцево-судинних порушеннях. Їсти кавун варто людям, які страждають від циститу, нефриту, пієлонефриту, хронічного гепатиту, холециститу або дискінезії жовчних шляхів. Кавуновий сік рятує організм від токсинів і покращує мікрофлору кишечника. А ще кавун чудово втамовує спрагу. Цукру в ньому небагато, так що він корисніший за будь-який сік з пакета. Кавун при схудненні Є більше ніж десяток кавунових дієт. Працюють вони так: сечогінний ефект позбавляє організм від зайвої вологи і виводить токсини; відбувається насичення за рахунок того, що шлунок заповнюється низькокалорійною ягодою. Ви начебто і наїлися до відмови, і багато калорій не набали; солодкий смак в мозок сигналізує про насичення, і вам більше не хочеться їсти. Інші продукти так не роблять; поживні речовини підтримують імунітет. Кавунова дієта має поєднуватися з фізичними навантаженнями. Використовувати її можна не більше двох днів поспіль. На третій день скоріш за все у вас прокинеться сильний апетит, і задовольняти його треба буде здоровою різноманітністю. Звичайно, якщо у вас проблеми зі здоров'ям, то сідати на кавунову дієту можна тільки після консультації з лікарем. Кому потрібно їсти кавун з обережністю Їсти кавун можна абсолютно всім, а деяким – в міру. Там багато клітковини, яка посилює перистальтику кишечника. Людям з проблемами шлунково-кишкового тракту рекомендується вживати продукт в обмежених кількостях. Кавуном можна отруїтися. Насамперед, небезпечні "напхані" кавуни, яких для прискорення зростання заливали нітратами і пестицидами. Кавуни рідко перевозять в стерильних умовах. Їх везуть у вантажівці або на баржі в контейнерах, а зберігають на землі або на підлозі. На їх поверхні накопичується величезна кількість мікробів. Розрізати кавун потрібно тільки після ретельного миття в теплій воді. Також його не варто їсти людям з підвищеною кислотністю, захворюваннями підшлункової залози, діабетом, серцевими захворюваннями і тим, у кого є камені в нирках. Як повідомляли Українські Новини, ціни на ранній херсонський кавун різко впали. Раніше на ринку різко впали ціни на рожеві помідори через підвищення пропозиції тепличної ягоди.