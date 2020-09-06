У Києві зменшується кількість нових випадків коронавірусу. За добу захворіло 240 осіб

Кількість людей, що захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, у Києві 5 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 240 осіб до 15 032, померлих - на 6 до 240.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість людей, що захворіли на коронавірус, у Києві збільшилася за минулу добу на 240 людей. 6 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 240 киян", - написав він.

Всього з початку епідемії у Києві захворіло 15 032 чоловік.

Захворіло 123 жінки від 18 до 83 років, 102 чоловіки у віці від 21 до 86 років, 6 дівчаток від року до 16 років та 9 хлопчиків від 4 до 17 років.

Захворіло 13 медиків.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено в Солом'янському районі - 36, у Дарницькому районі - 33 та в Деснянському районі - 32.

5 вересня до київських лікарень було ушпиталено 47 осіб.

За добу одужали 18 осіб, з початку епідемії - 4 731 особа.

Як повідомляли Українськi Новини, 4 вересня кількість людей, що захворіли на коронавірус, у Києві збільшилася на 315 осіб до 14 792, померлих - на 4 до 234.

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 у Київській області 5 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 87 осіб до 6 192, померлих - на 2 до 116.

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