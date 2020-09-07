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07 вересня 2020, понеділок, 08:24 21
Суспільство 2020-09-07T11:21:41+03:00
Українські Новини
В Україні набуло чинності нове карантинне зонування: повний список зон

В Україні набуло чинності нове карантинне зонування: повний список зон

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні, зони карантину
Карантин. Фото: 24tv.ua
Карантин. Фото: 24tv.ua

У понеділок, 7 вересня, в Україні набула чинності оновлене карантинне зонування, тоді як на вихідних кількість нових випадків COVID-19 впала на чверть. У "червону зону" потрапили Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці.

Відповідне рішення було прийнято Кабміном, передають Українські Новини.

У зону "червоної" епідеміологічної ситуацієї внесли:

  • Івано-ФранківськКоломиюКалуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • Біляївку, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
  • Дубно та Костопільський район Рівненської області;
  • ТернопільБережани  та  Чортків , Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільська та Чортківський райони Тернопільської області;
  • Великобурлуцький район Харківської області;
  • Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;
  • Бобровицький район Чернігівської області

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.

У зону "помаранчевої" епідеміологічної ситуацієї внесли:

  • Вінницький район Вінницької області;
  • місто Луцьк та Луцький район Волинської області;
  • міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський і Попільнянський райони Житомирської області;
  • міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Мукачівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • міста Болехів, Бурштин і Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;
  • міста Березань, Ірпінь і Фастів, Києво-Святошинський і Яготинський райони Київської області;
  • міста Львів, Дрогобич і Самбір, Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;
  • місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони Одеської області;
  • місто Острог, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Корецький райони Рівненської області;
  • місто Суми Сумської області;
  • місто Кременець, Борщівський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький і Шумський райони Тернопільської області;
  • міста Харків, Люботин, Первомайський і Харківський район Харківської області;
  • місто Славута, Волочиськ, Новоушицький, Теофіпольський, Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  • місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
  • місто Ніжин, Ніжинський і Носівський райони Чернігівської області. 

У ній забороняється проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше однієї особи на 20 кв. метрів, діяльність установ, що надають послуги з розміщення, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, прийом дітей до дитячих таборів, обмеження роботи розважальних закладів.

"Жовта зона": забороняється відвідування сторонніми особами соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають кризові послуги. У неї потрапили: 

  • Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський і Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Хмельницький райони Вінницької області;
  • місто Володимир-Волинський, Володимир-Волинський, Горохівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький, Луцький, Турійський і Шацький райони Волинської області;
  • міста Житомир і Малин, Андрушівський, Брусилівський, Ємільчинський, Овруцький, Пулинський, Романовський і Хорошевський райони Житомирської області;
  • міста Берегово і Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Переченський, Рахівський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;
  • міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів і Переяслав, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згуровський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Таращанський і Фастівський райони Київської області;
  • міста Борислав, Моршин та Стрий, Бродівський, Жовківський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Мостиський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;
  • міста Миколаїв і Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;
  • міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар і Південний, Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський і Саратський райони Одеської області;
  • міста Рівне та Вараш, Володимирецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;
  • міста Лебедин і Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський та Сумський райони Сумської області;
  • міста Куп'янськ та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокутцький і Шевченківський райони Харківської області;
  • міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Славутський, Старосинявський та Хмельницький райони Хмельницької області;
  • міста Чернігів і Прилуки, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, Сновський, Срібнянський і Талалаївський районах Чернігівської області;
  • місто Київ.

Зелена зона: забороняється проводити масові заходи за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів, розміщувати глядачів більш ніж 50% місць для сидіння, перевозити в усіх видах громадського транспорту людей більше, ніж місць для сидіння. Ці обмеження діють і на інші зони.

Як повідомляли Українськi Новини, Київська міська лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я припиняє обстеження на коронавірус приватних осіб. Тестування не будуть проводитися з 7 вересня.

Тим часом, Івано-Франківськ та Тернопіль подали в суд позов до Кабміну про віднесення міст до "червоної" зони.

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