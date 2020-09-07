В Україні набуло чинності нове карантинне зонування: повний список зон

У понеділок, 7 вересня, в Україні набула чинності оновлене карантинне зонування, тоді як на вихідних кількість нових випадків COVID-19 впала на чверть У "червону зону" потрапили Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці.

Відповідне рішення було прийнято Кабміном, передають Українські Новини.

У зону "червоної" епідеміологічної ситуацієї внесли:

Івано-Франківськ , Коломию , Калуш , Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

Біляївку , Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

Дубно та Костопільський район Рівненської області;

Тернопіль , Бережани та Чортків , Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільська та Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

Чернівці , Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;

Бобровицький район Чернігівської області

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.

У зону "помаранчевої" епідеміологічної ситуацієї внесли:

Вінницький район Вінницької області;

місто Луцьк та Луцький район Волинської області;

міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський і Попільнянський райони Житомирської області;

міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Мукачівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Болехів, Бурштин і Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Березань, Ірпінь і Фастів, Києво-Святошинський і Яготинський райони Київської області;

міста Львів, Дрогобич і Самбір, Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;

місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони Одеської області;

місто Острог, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Корецький райони Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

місто Кременець, Борщівський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький і Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків, Люботин, Первомайський і Харківський район Харківської області;

місто Славута, Волочиськ, Новоушицький, Теофіпольський, Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

місто Ніжин, Ніжинський і Носівський райони Чернігівської області.

У ній забороняється проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше однієї особи на 20 кв. метрів, діяльність установ, що надають послуги з розміщення, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, прийом дітей до дитячих таборів, обмеження роботи розважальних закладів.

"Жовта зона": забороняється відвідування сторонніми особами соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають кризові послуги. У неї потрапили:

Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський і Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Хмельницький райони Вінницької області;

місто Володимир-Волинський, Володимир-Волинський, Горохівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький, Луцький, Турійський і Шацький райони Волинської області;

міста Житомир і Малин, Андрушівський, Брусилівський, Ємільчинський, Овруцький, Пулинський, Романовський і Хорошевський райони Житомирської області;

міста Берегово і Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Переченський, Рахівський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;

міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів і Переяслав, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згуровський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Таращанський і Фастівський райони Київської області;

міста Борислав, Моршин та Стрий, Бродівський, Жовківський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Мостиський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;

міста Миколаїв і Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар і Південний, Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський і Саратський райони Одеської області;

міста Рівне та Вараш, Володимирецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;

міста Лебедин і Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський та Сумський райони Сумської області;

міста Куп'янськ та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокутцький і Шевченківський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Славутський, Старосинявський та Хмельницький райони Хмельницької області;

міста Чернігів і Прилуки, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, Сновський, Срібнянський і Талалаївський районах Чернігівської області;

місто Київ.

Зелена зона: забороняється проводити масові заходи за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів, розміщувати глядачів більш ніж 50% місць для сидіння, перевозити в усіх видах громадського транспорту людей більше, ніж місць для сидіння. Ці обмеження діють і на інші зони.

Як повідомляли Українськi Новини, Київська міська лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я припиняє обстеження на коронавірус приватних осіб. Тестування не будуть проводитися з 7 вересня.

Тим часом, Івано-Франківськ та Тернопіль подали в суд позов до Кабміну про віднесення міст до "червоної" зони.

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