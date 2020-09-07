В Україні набуло чинності нове карантинне зонування: повний список зон

У понеділок, 7 вересня, в Україні набула чинності оновлене карантинне зонування, тоді як на вихідних кількість нових випадків COVID-19 впала на чверть. У "червону зону" потрапили Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці. Відповідне рішення було прийнято Кабміном, передають Українські Новини. У зону "червоної" епідеміологічної ситуацієї внесли: Івано-Франківськ, Коломию, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області; Біляївку, Ізмаїл та Болградський район Одеської області; Дубно та Костопільський район Рівненської області; Тернопіль, Бережани та Чортків , Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільська та Чортківський райони Тернопільської області; Великобурлуцький район Харківської області; Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області; Бобровицький район Чернігівської області У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів. У зону "помаранчевої" епідеміологічної ситуацієї внесли: Вінницький район Вінницької області; місто Луцьк та Луцький район Волинської області; міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський і Попільнянський райони Житомирської області; міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Мукачівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області; міста Болехів, Бурштин і Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області; міста Березань, Ірпінь і Фастів, Києво-Святошинський і Яготинський райони Київської області; міста Львів, Дрогобич і Самбір, Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області; місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони Одеської області; місто Острог, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Корецький райони Рівненської області; місто Суми Сумської області; місто Кременець, Борщівський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький і Шумський райони Тернопільської області; міста Харків, Люботин, Первомайський і Харківський район Харківської області; місто Славута, Волочиськ, Новоушицький, Теофіпольський, Ярмолинецький райони Хмельницької області; місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області; місто Ніжин, Ніжинський і Носівський райони Чернігівської області. У ній забороняється проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше однієї особи на 20 кв. метрів, діяльність установ, що надають послуги з розміщення, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, прийом дітей до дитячих таборів, обмеження роботи розважальних закладів. "Жовта зона": забороняється відвідування сторонніми особами соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають кризові послуги. У неї потрапили: Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський і Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Хмельницький райони Вінницької області; місто Володимир-Волинський, Володимир-Волинський, Горохівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький, Луцький, Турійський і Шацький райони Волинської області; міста Житомир і Малин, Андрушівський, Брусилівський, Ємільчинський, Овруцький, Пулинський, Романовський і Хорошевський райони Житомирської області; міста Берегово і Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Переченський, Рахівський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області; міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів і Переяслав, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згуровський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Таращанський і Фастівський райони Київської області; міста Борислав, Моршин та Стрий, Бродівський, Жовківський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Мостиський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області; міста Миколаїв і Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області; міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар і Південний, Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський і Саратський райони Одеської області; міста Рівне та Вараш, Володимирецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області; міста Лебедин і Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський та Сумський райони Сумської області; міста Куп'янськ та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокутцький і Шевченківський райони Харківської області; міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Славутський, Старосинявський та Хмельницький райони Хмельницької області; міста Чернігів і Прилуки, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, Сновський, Срібнянський і Талалаївський районах Чернігівської області; місто Київ. Зелена зона: забороняється проводити масові заходи за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів, розміщувати глядачів більш ніж 50% місць для сидіння, перевозити в усіх видах громадського транспорту людей більше, ніж місць для сидіння. Ці обмеження діють і на інші зони. Як повідомляли Українськi Новини, Київська міська лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я припиняє обстеження на коронавірус приватних осіб. Тестування не будуть проводитися з 7 вересня. Тим часом, Івано-Франківськ та Тернопіль подали в суд позов до Кабміну про віднесення міст до "червоної" зони.