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08 вересня 2020, вівторок, 11:26 8
Суспільство 2020-09-08T13:15:02+03:00
Українські Новини
Лісову пожежу в Луганській області погасили

Лісову пожежу в Луганській області погасили

Ольга Фандорина
пожежа, Луганська область, ДСНС України, Лісова пожежа, пожежа в Луганській області
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС

У Луганській області в Новоайдарському районі завершили гасіння лісової пожежі, яка почалася 2 вересня. Пожежа тривала майже шість діб, вчора тривало тління лісової підстилки та Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала пожежу поблизу населених пунктів Трьохізбенка і Старий Айдар Луганської області. Про це повідомляє  Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Локалізувати пожежу вдалося ще до ранку понеділка. На місці залишилися чергувати співробітники ДСНС з технікою.

Також в Луганській області ліквідували загорання сухої трави та лісових насаджень, яке сталося 4 вересня на кордоні Новоайдарського та Станично-Луганського районів.

Як повідомляли Українськi Новини, Президент Володимир Зеленський зібрав нараду щодо пожеж, які виникли в Харківській і Луганській областях, з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками.

Також через пожежу в Харківській області  33 людини відселені і 22 будинки знищено вогнем.

У Луганській області в результаті пожежі  загинула людина, ще двоє отримали опіки.

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