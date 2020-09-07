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  • Влада приховує кількість загиблих під час останнього обстрілу, - Білецький
07 вересня 2020, понеділок, 12:39 369
Політика 2020-09-07T14:45:03+03:00
Українські Новини
Влада приховує кількість загиблих під час останнього обстрілу, - Білецький

Влада приховує кількість загиблих під час останнього обстрілу, - Білецький

Павло Твердохліб
Донбас, ООС, Війна, Білецький, Втрати
Андрій Білецький. Фото: НК
Андрій Білецький. Фото: НК

Лідер Національного Корпусу Андрій Білецький запевняє, що влада та командування ООС приховують реальну кількість втрат внаслідок недільного обстрілу українських позицій на Донбасі. Про це йдеться в його телеграм-каналі.

"14 бригада: 1 військовий загинув від кулі снайпера в голову. 79 бригада: 1 загинув, 1 поранений - АГС (автоматичний гранатомет - ред.) в окоп. За моїми даними, зараз Зеленський істерично ініціює ТКГ. В Офісі президента розглядають можливість відходу з усіх спірних ділянок аби "не провокувати мирних сепаратистів", - написав Білецький.

За словами першого командира АЗОВу недільні події свідчать про цілковиту втрату контролю над ситуацією з боку президента Зеленського. "Висновок - верховного головнокомандувача у нас взагалі не існує. Є людина, яка може бути "не лохом" тільки коли треба бикувати перед молодими хлопцями-ветеранами", - зазначив він.

Нагадаємо, за офіційними даними командування Операції Об’єднаних сил, 6 вересня росіяни порушили встановлене 27 липня так зване перемир’я.

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