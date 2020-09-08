Сьогодні завершиться 2-ий тур Ліги націй. Де дивитися матчі

Сьогодні, 8 вересня, завершаться матчі 2-го туру Ліги націй . Європейські збірні проведуть завершальні 9 матчів. Про це повідомляє УЄФА.

Між собою зустрінуться команди 2-ої і 3-ої груп ліги А, 1-ої і 2-ої групи ліги С, а також 2-ої групи ліги D.

Таким чином, список матчів Ліги націй 8 вересня такий:

Вірменія - Естонія 19.00, пряма трансляція на каналі "Футбол 1"

Грузія - Північна Македонія 19.00, пряма трансляція на каналі "Футбол 2"

Бельгія - Ісландія 21:45

Франція - Хорватія 21:45, пряма трансляція на каналі "Футбол 1"

Кіпр – Азербайджан 21:45

Швеція - Португалія 21:45, пряма трансляція на каналі "Футбол 2"

Люксембург – Чорногорія 21:45

Данія - Англія 21:45, пряма трансляція на каналі "Футбол 3"

Сан-Марино – Ліхтенштейн 21:45.

Найцікавішими протистояннями сьогодні повинні стати зустрічі збірних Франції та Хорватії, Данії та Англії, Швеції та Португалії.

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