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08 вересня 2020, вівторок, 08:29 4
Спорт 2020-09-08T09:00:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні завершиться 2-ий тур Ліги націй. Де дивитися матчі

Сьогодні завершиться 2-ий тур Ліги націй. Де дивитися матчі

Александр Савич
Футбол, Ліга націй, футбольні матчі
Сьогодні закінчується 2-ий тур Ліги націй. Фото: uefa.org
Сьогодні закінчується 2-ий тур Ліги націй. Фото: uefa.org

Сьогодні, 8 вересня, завершаться матчі 2-го туру Ліги націй. Європейські збірні проведуть завершальні 9 матчів. Про це повідомляє УЄФА.

Між собою зустрінуться команди 2-ої і 3-ої груп ліги А, 1-ої і 2-ої групи ліги С, а також 2-ої групи ліги D.

Таким чином, список матчів Ліги націй 8 вересня такий:

  • Вірменія - Естонія 19.00, пряма трансляція на каналі "Футбол 1"
  • Грузія - Північна Македонія 19.00, пряма трансляція на каналі "Футбол 2"
  • Бельгія - Ісландія 21:45
  • Франція - Хорватія 21:45, пряма трансляція на каналі "Футбол 1"
  • Кіпр – Азербайджан 21:45
  • Швеція - Португалія 21:45, пряма трансляція на каналі "Футбол 2"
  • Люксембург – Чорногорія 21:45
  • Данія - Англія 21:45, пряма трансляція на каналі "Футбол 3"
  • Сан-Марино – Ліхтенштейн 21:45.

Найцікавішими протистояннями сьогодні повинні стати зустрічі збірних Франції та Хорватії, Данії та Англії, Швеції та Португалії.

Як повідомляли Українські новини, кіберспорт в Україні офіційно визнали видом спорту.

Також, скоро почнеться 2-ий тур Української Прем'єр-Ліги.

Крім того, автори підручника всесвітньої історії переплутали італійський клуб, в якому грав Андрій Шевченко.

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