Сьогодні завершиться 2-ий тур Ліги націй. Де дивитися матчі

Сьогодні, 8 вересня, завершаться матчі 2-го туру Ліги націй. Європейські збірні проведуть завершальні 9 матчів. Про це повідомляє УЄФА. Між собою зустрінуться команди 2-ої і 3-ої груп ліги А, 1-ої і 2-ої групи ліги С, а також 2-ої групи ліги D. Таким чином, список матчів Ліги націй 8 вересня такий: Вірменія - Естонія 19.00, пряма трансляція на каналі "Футбол 1" Грузія - Північна Македонія 19.00, пряма трансляція на каналі "Футбол 2" Бельгія - Ісландія 21:45 Франція - Хорватія 21:45, пряма трансляція на каналі "Футбол 1" Кіпр – Азербайджан 21:45 Швеція - Португалія 21:45, пряма трансляція на каналі "Футбол 2" Люксембург – Чорногорія 21:45 Данія - Англія 21:45, пряма трансляція на каналі "Футбол 3" Сан-Марино – Ліхтенштейн 21:45. Найцікавішими протистояннями сьогодні повинні стати зустрічі збірних Франції та Хорватії, Данії та Англії, Швеції та Португалії. Як повідомляли Українські новини, кіберспорт в Україні офіційно визнали видом спорту. Також, скоро почнеться 2-ий тур Української Прем'єр-Ліги. Крім того, автори підручника всесвітньої історії переплутали італійський клуб, в якому грав Андрій Шевченко.