У підручнику всесвітньої історії за 11-й клас переплутали клуб, за який грав Андрій Шевченко

У підручнику всесвітньої історії за 11-й клас видавництва "Генеза" переплутали клуб, за який грав легендарний український футболіст, а зараз — головний тренер збірної України з футболу, яка сьогодні, 3 вересня, зіграє свій перший матч в новому сезоні Ліги націй , Андрій Шевченко. Про це повідомляє Трибуна.

Автори шкільного підручника всесвітньої історії, який був випущений у 2019 році, написали, що Андрій Шевченко грав за туринський "Ювентус", тоді як насправді українець грав за інший італійський клуб - "Мілан".

За туринський клуб Шевченко ніколи не грав.

Сторінка шкільного підручника, в якому переплутали італійський клуб, за який грав Андрій Шевченко. Фото: Трибуна

У міланському клубі Андрій Шевченко грав з 1999 по 2006 і з 2008 по 2009 роки.

За "россонері" українець забив 127 голів і став однією з легенд клубу.

У 2004 році, будучи гравцем "Мілана", Шевченко отримав "Золотий м'яч" як найкращий гравець в Європі.

Як повідомляли Українські новини, Українська Прем'єр-Ліга затвердила календар 2-го туру.

Також київське "Динамо" в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє з нідерландським "АЗ" з міста Алкмар.

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