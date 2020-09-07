Кіберспорт в Україні визнали офіційним видом спорту

в той час, як увага українців прикута до матфів Ліги Націй . В Україні офіційно визнали кіберспорт справжнім видом спорту

Зробила це комісія за визнанням виду спорту, розповідає заступник міністра цифровий трансформації України Олександр Борняков на своїй сторінці в Facebook .

"Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт - це вже давно не просто "стрілялки", а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Їм захоплюються близько 600 мільйонів людей, серед яких і мільйони українців", - пише він.

Заступник міністра сподівається, що кіберспорт у нас стане не тільки офіційним видом спорту, але і частиною економіки країни.

Як повідомляли Українські Новини, першу ракетку світу Новака Джоковича дискваліфікували з турніру US Open за удар м'ячем в суддю.

Перед одним з матчів 1-го раунду Ліги націй головний тренер збірної Італії з футболу Роберто Манчіні забув надіти окуляри і випустив на поле не того гравця, якого хотів .

Збірна України програла на Іспанія на стадіоні "Альфредо ді Стефано" в рамках другого туру Ліги націй з рахунком 4-0 .

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