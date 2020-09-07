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07 вересня 2020, понеділок, 18:34 7
Суспільство 2020-09-07T20:45:02+03:00
Українські Новини
Кіберспорт в Україні визнали офіційним видом спорту

Кіберспорт в Україні визнали офіційним видом спорту

Кира Молчанова
Спорт, кіберспорт, Олександр Борняков
Джойстик. Фото: Pixabay
Джойстик. Фото: Pixabay

В Україні офіційно визнали кіберспорт справжнім видом спорту в той час, як  увага українців прикута до матфів Ліги Націй.

Зробила це комісія за визнанням виду спорту, розповідає заступник міністра цифровий трансформації України Олександр Борняков на своїй сторінці в Facebook .

"Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт - це вже давно не просто "стрілялки", а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Їм захоплюються близько 600 мільйонів людей, серед яких і мільйони українців", - пише він.

Заступник міністра сподівається, що кіберспорт у нас стане не тільки офіційним видом спорту, але і частиною економіки країни.

Як повідомляли Українські Новини, першу ракетку світу Новака Джоковича дискваліфікували з турніру US Open за удар м'ячем в суддю.

Перед одним з матчів 1-го раунду Ліги націй головний тренер збірної Італії з футболу Роберто Манчіні забув надіти окуляри і випустив на поле не того гравця, якого хотів .

Збірна України програла на Іспанія на стадіоні "Альфредо ді Стефано" в рамках другого туру Ліги націй з рахунком 4-0 .

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