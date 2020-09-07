Сьогодні продовжаться матчі 2-го туру Ліги націй. Хто грає і де дивитися

У понеділок, 7 вересня, продовжаться матчі 2-го туру Ліги націй слідом за жеребкуванням 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в якій визначився противник київського "Динамо", . Про це повідомляє УЄФА. Сьогодні відбудуться 8 матчів 2-го туру розіграшу Ліги націй. Між собою зустрінуться команди 1-ої групи ліги А, 1-ої і 2-ої групи ліги У, а також 4-ої групи ліги С. Список матчів Ліги націй на 7 вересня виглядає так: Казахстан - Білорусь 17:00, трансляція на каналі "Футбол 1" Ізраїль - Словаччина 21:45 Чехія - Шотландія 21:45 Північна Ірландія - Норвегія 21:45 Боснія і Герцеговина - Польща 21:45, трансляція на каналі "Футбол 2" Австрія - Румунія 21:45, трансляція на каналі "Футбол 3" Нідерланди - Італія 21:45, трансляція на каналі "Футбол 1" Албанія - Литва 21:45. Найцікавішою для любителів футболу напевно виявиться зустріч між Нідерландами та Італією. Як повідомляли Українські новини, у шкільному підручнику всесвітньої історії переплутали клуб, за який грав в Італії Андрій Шевченко . Також Українська Прем'єр-Ліга затвердила календар матчів 2-го туру чемпіонату .