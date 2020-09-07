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07 вересня 2020, понеділок, 10:27 8
Спорт 2020-09-07T12:00:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні продовжаться матчі 2-го туру Ліги націй. Хто грає і де дивитися

Сьогодні продовжаться матчі 2-го туру Ліги націй. Хто грає і де дивитися

Александр Савич
Футбол, УЄФА, Ліга націй
Ліга націй. Фото: UEFA
Ліга націй. Фото: UEFA

У понеділок, 7 вересня, продовжаться матчі 2-го туру Ліги націй слідом за жеребкуванням 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в якій визначився противник київського "Динамо",

. Про це повідомляє УЄФА.

Сьогодні відбудуться 8 матчів 2-го туру розіграшу Ліги націй.

Між собою зустрінуться команди 1-ої групи ліги А, 1-ої і 2-ої групи ліги У, а також 4-ої групи ліги С.

Список матчів Ліги націй на 7 вересня виглядає так:

  • Казахстан - Білорусь 17:00, трансляція на каналі "Футбол 1"
  • Ізраїль - Словаччина 21:45
  • Чехія - Шотландія 21:45
  • Північна Ірландія - Норвегія 21:45
  • Боснія і Герцеговина - Польща 21:45, трансляція на каналі "Футбол 2"
  • Австрія - Румунія 21:45, трансляція на каналі "Футбол 3"
  • Нідерланди - Італія 21:45, трансляція на каналі "Футбол 1"
  • Албанія - Литва 21:45.

Найцікавішою для любителів футболу напевно виявиться зустріч між Нідерландами та Італією.

Як повідомляли Українські новини, у шкільному підручнику всесвітньої історії переплутали клуб, за який грав в Італії Андрій Шевченко

Також Українська Прем'єр-Ліга затвердила календар матчів 2-го туру чемпіонату .

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