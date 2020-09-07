Разумков зізнався, що не думав, чи хоче йти на президентські вибори-2024

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розмови про можливу участь в чергових виборах президента, які відбудуться в 2024 році, вважає передчасними .

Про це він сказав в інтерв'ю Українским Новинам.

"Вибори будуть тільки через 4 роки. Сьогодні говорити про якусь конкуренцію, як мінімум нелогічно. На сьогодні, президент на своїй посаді, я на своїй, прем'єр-міністр, відповідно, на своїй, і всі ми виконуємо ту роботу, яка передбачена і Конституцією, і тими викликами, які стоять перед країною ", - сказав він.

Разумков вважає, що на сьогодні немає сенсу говорити про конкуренцію, оскільки потрібно працювати на результат.РАДА

Як повідомляли Українськi Новини, Разумков вважає свої відносини із Зеленським нормальними і робочими.

Рейтинг президента Володимира Зеленського знизився на 3,6 процентних пункту до 33,4% порівняно з соцопитуванням 3-9 липня згідно з липневим опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова та центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс". Водночас рейтинг співголови фракції "Опозиційна платформа - за життя "у Верховній Раді Юрія Бойко - на 1,3 п. п. до 15,7%, колишнього президента Петра Порошенка підвищився на 2,8 п. п. до 17,8%.

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