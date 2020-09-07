підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 вересня 2020, понеділок, 23:25 6
Верховна Рада і партії 2020-09-08T01:00:02+03:00
Українські Новини
Разумков зізнався, що не думав, чи хоче йти на президентські вибори-2024

Разумков зізнався, що не думав, чи хоче йти на президентські вибори-2024

Кира Молчанова
Вибори Президента України, Дмитро Разумков, спікер
Разумков в Швейцарії. Фото: ВРУ
Разумков в Швейцарії. Фото: ВРУ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розмови про можливу участь в чергових виборах президента, які відбудуться в 2024 році, вважає передчасними.

Про це він сказав в інтерв'ю Українским Новинам.

"Вибори будуть тільки через 4 роки. Сьогодні говорити про якусь конкуренцію, як мінімум нелогічно. На сьогодні, президент на своїй посаді, я на своїй, прем'єр-міністр, відповідно, на своїй, і всі ми виконуємо ту роботу, яка передбачена і Конституцією, і тими викликами, які стоять перед країною ", - сказав він.

Разумков вважає, що на сьогодні немає сенсу говорити про конкуренцію, оскільки потрібно працювати на результат.РАДА

Як повідомляли Українськi Новини, Разумков вважає свої відносини із Зеленським нормальними і робочими.

Рейтинг президента Володимира Зеленського знизився на 3,6 процентних пункту до 33,4% порівняно з соцопитуванням 3-9 липня згідно з липневим опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова та центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс". Водночас рейтинг співголови фракції "Опозиційна платформа - за життя "у Верховній Раді Юрія Бойко - на 1,3 п. п. до 15,7%, колишнього президента Петра Порошенка підвищився на 2,8 п. п. до 17,8%.

Більше новин про: Вибори Президента України Дмитро Разумков спікер

У Київській області 14 шкіл перевели на "дистанційку" через коронавірус в учнів і вчителів
Разумков розповів, які у нього стосунки із Зеленським
Новини
Покаже час. Разумков не знає, яким буде Великий Державний Герб 23:49
Саакашвілі заявив про свої політичні амбіції в Грузії 23:34
Разумков зізнався, що не думав, чи хоче йти на президентські вибори-2024 23:25
Курс гривні на міжбанку знизився до 27,77 UAH/USD 23:00
Пожежу в Луганській області між селами Трьохізбенка і Старий Айдар загасили 22:46
більше новин
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
Ярославський стане генеральним інвестором і координатором української Кремнієвої Долини в Харкові 20:09
Ігор Палиця назвав головним завданням партії "За майбутнє" повернення влади на місця 10:57
Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії 09:45
Влада приховує кількість загиблих під час останнього обстрілу, - Білецький 12:39
більше новин
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ
"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів 09:24
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих 09:35 Інфографіка
10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!"" 10:12
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
9.09.20 11:00 Прес-конференція: "Вибори в Києві: ймовірні сценарії" 16:38
більше новин
Суд просять скасувати рішення про виконання гімну в столичних школах щоранку
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok