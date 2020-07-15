Рейтинг Зеленського у липні зріс, Бойка і Порошенка — впав, — Центр Разумкова і "Демініціативи"

Згідно з липневим опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва електоральний рейтинг Президента Володимира Зеленського зріс на 2,4 процентних пункти до 37% порівняно з червневим соцопитуванням, співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді Юрія Бойка — знизився на 3 п.п. до 17%, а колишнього Президента Петра Порошенка — знизився на 1,1 п. п. до 15%.

Про це свідчать результати опитування, представленого на прес-конференції, передають Українські Новини.

Спільне опитування Центру Разумкова і "Демініціатив" проводилося 3-9 липня методом особистого інтерв'ю, тоді як попереднє опитування Центр Разумкова проводив сам 17-24 червня також методом face-to-face.

У липні серед тих, хто взяв би участь у виборах і визначився з кандидатом, в першому турі Зеленському віддали б голоси 37% виборців (у червні — 34,6%), Бойку — 17% (у червні — 20%), Порошенку — 15% (у червні — 16,1%), а лідеру "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко — 8% (у червні — 7,7%).

Заступник директора Центру Разумков Михайло Міщенко зазначив, що порівняно з фактичним першим туром виборів Президента у 2019 році рейтинг Зеленського і Бойка виріс (на 7 і 5 п. п. відповідно), а Порошенка і Тимошенко знизився (на 1 і 5 п. п).

"37% тих, хто визначився, готові голосувати за Зеленського. Це все ще значно більше, ніж за нього проголосували тоді. За нього проголосували на виборах 30% у першому турі. За Бойка готові голосувати 17%, а голосували 12%, за Порошенка — 15% і 16%, за Тимошенко — 8% та 13% відповідно", — сказав він.

Він також повідомив, що в розрізі електорату зберігається тенденція 2019 року: за Зеленського та його партію частіше готові голосувати молодь, а за Бойка і його партію - люди старшого віку.

"Електорат "Опозиційної платформи - За життя" та Бойка дуже нагадує той електорат, який у свій час був у "комуністів". Можливо, навіть, я б сказав, що ті, хто голосують за Бойка — це, можливо діти комуністів не лише в переносному, а й у прямому сенсі слова", — сказав Міщенко.

Згідно з оприлюдненим прес-релізом, в пешому турі виборів за голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка віддали б свої голоси 4,5% (у червні — 4,2%), голові партії "Громадянська позиція" Анатолію Гриценку — 3% (у червні — 3,1%), колишньому віце-спікеру парламенту від "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслану Кошулинському і лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку — по 2% (у червні - 1,9% і 1,2% відповідно), екс-депутату Ради від фракції "Опозиційний блок" Олександру Вілкулу — 1% (у червні - 1,6%).

У другому турі виборів, якщо б у нього вийшов Зеленський з Бойком, вони отримали б 68% і 32% відповідно, а якби Порошенко - 71,5% і 28,5%.

Згідно з опитуванням, Зеленський залишається політиком з найвищим рівнем довіри (44%), але не довіряють йому більше — 49%.

"(Голові Верховної Ради Дмитру) Разумкову довіряють 39% опитаних, не довіряють — 45%. Довіра до інших представників влади значно нижча. Так, (прем'єр-міністру Денису) Шмигалю довіряють 14%, а не довіряють — 62%; (міністру внутрішніх справ Арсену) Авакову — 18% і 70%, (керівника Офісу Президента Андрію) Єрмаку — 9% і 48% і так далі. Баланс довіри і недовіри негативний і перевищує 40% також і для опозиційних політиків — С. Вакарчука, Ю. Тимошенко, П. Порошенко, Ст. Медведчука і Ю. Бойка", — йдеться в релізі.

Тільки 9% опитаних вважають, що і Зеленський, і його політична команда є чесними і порядними людьми, 40,5% думають тільки про Президента, але не про його команду, а 33% не вірять в чесність і порядність ні глави держави, ні його команди.

Як повідомляли Українські Новини, за опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" від 24-28 червня, 34,6% респондентів проголосували б за Зеленського, 11,4% — за Порошенка, а 11,2% — за Бойка на виборах глави держави.

За опитуванням Центру Разумкова від 17-24 червня, рейтинг Зеленського впав на 10%.