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13 серпня 2020, четвер, 17:06 8
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Українські Новини
У Зеленського продовжують знижуватися рейтинги

У Зеленського продовжують знижуватися рейтинги

Ольга Фандорина
соцопитування, Соціс, рейтинг Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента
Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента

Рейтинг Президента Володимира Зеленського знизився на 3,6 процентних пункту до 33,4% порівняно з соцопитуванням 3-9 липня згідно з липневим опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова та центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс". Водночас рейтинг співголови фракції "Опозиційна платформа - за життя "у Верховній Раді Юрія Бойко - на 1,3 п. п. до 15,7%, колишнього Президента Петра Порошенка підвищився на 2,8 п. п. до 17,8%.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Спільне опитування Центру Разумкова і "Соцісу" проводився 21-28 липня методом особистого інтерв'ю, в той час як попереднє опитування Центр Разумкова проводив сам 3-9 липня також методом face-to-face.

У липні серед тих, хто взяв би учать у виборах і визначився з кандидатом, в першому турі Зеленському віддали б голоси 33,4% виборців (в попередньому липневому опитуванні - 37%), Порошенку - 17,8% (раніше - 15%) , Бойку - 15,7% (раніше - 17%), а лідеру "Всеукраїнського об'єднання" Батьківщина "Юлії Тимошенко - 8,8% (раніше - 8%).

Як повідомляли Українськi Новини, по опитуванню соціологічної групи "Рейтинг" від 24-28 червня,  34,6% респондентів проголосували б за Зеленського , 11,4% - за Порошенка, а 11,2% - за Бойкона виборах глави держави.

За опитуванням Центру соціальних і маркетингових досліджень "Социс" від 24-30 червня,  25,4% респондентів проголосували б за чинного Президента Володимира Зеленського , 14,7% - за колишнього Президента Петра Порошенка, а 11,2% - за співголови фракції " опозиційна платформа - За життя "у Верховній Раді Юрія Бойка на виборах глави держави.

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